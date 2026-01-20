認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰

隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。

「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄市長選舉，柯志恩就以18個百分點的差距敗給現任市長陳其邁，陳揮文認為，這就是高雄市藍綠的差距。陳揮文更進一步表示，上次選舉投給陳其邁的人，這次不太可能不投給賴瑞隆，因此即便柯志恩民調暫時領先，仍將面臨一場難選的苦戰。

《ETtoday民調雲》民調指出，柯志恩以44.0%支持度領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點，不知道、沒意見有11.9%，另外6.4%未投票、廢票。

曝民調最大變數 謝寒冰：柯志恩還有很長的路要走

值得一提的是，除了陳揮文之外，媒體人謝寒冰日前也在《何橞瑢辣晚報》節目中表示，柯志恩看似民調領先，實際上是因為過去力挺立委邱議瑩、林岱樺等人的選民「還沒做好心理準備」，去支持勉強出線的賴瑞隆；簡而言之，就是綠營尚未整合完成。

謝寒冰認為，接下來只要賴瑞隆儘量努力、賴清德強力輔選，要克服這6.3個百分點的差距並非難事，畢竟高雄是「民進黨擺個西瓜都會贏」的地方，謝寒冰提醒，藍營不用太高興，現在看來「柯志恩還有很長的路要走」。

上述民調調查的時間為在2026年1月14日至16日進行，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1,078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。

