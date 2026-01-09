認她當乾女兒！女員工陪驗收遭硬上 噁老闆竟喊：一次就好

記者楊忠翰／台南報導

台南市1名葉姓廣告公司老闆，先前特別照顧1名妙齡女員工小萱（化名），他還認對方為乾女兒，卻趁兩人驗收實品屋時，試圖硬上小萱未遂；台南地院認為，葉男行為明顯違反女方意願，而且態度惡劣，毫無悔意，遂依強制性交未遂罪重判葉男3年徒刑，全案仍可上訴。

檢警調查，葉老闆與女員工小萱互動良好，還認對方為乾女兒，當天兩人前往中西區1間實品屋驗收，並一路檢查到臥室時，他強行拉開小萱衣物，並伸手襲胸得逞，小萱嚇得逃進浴室，仍遭葉男強吻胸部；後來兩人來到客廳談話時，葉男強行脫掉小萱衣物，並試圖硬上對方，但小萱奮力反抗，葉男才沒有得逞。

小萱證稱，事發當時她一直高喊：「不要」，葉男則回：「一次就好」，她把葉男當長輩看待，並無任何男女情愫；葉男辯稱，兩人早已曖昧多時，小萱還透過「包養網站」暗示兩人關係。

法官勘驗對話紀錄後發現，葉男提及「我是畜生」、「全死了」、「我就已經做完了...我也不知道該怎麼辦...」等字句，顯然全是他自作多情；根據驗傷報告顯示，小萱肩膀、胸部、腰部及膝蓋等部位有抓痕及瘀青，與她供述內容吻合，因此法官採信小萱證詞。

法官認為，葉男身為公司老闆，還是小萱的長輩，原本應該善加保護，卻利用職權及信任，施以強暴性侵未遂，對小萱身心造成重大傷害，犯罪情節嚴重，而且毫無悔意，遂依強制性交未遂罪判葉男3年徒刑，全案仍可上訴。

