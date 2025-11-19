認婚姻無行房！館長喊不只3公分「脫口真實尺寸」 揭叫小偉去X老婆真相

遭昔日戰友開直播毀滅式爆料，館長開直播陸續回擊，並揭真相。（翻攝自館長惡名昭彰YT頻道）

「館長」陳之漢14日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與特助小偉，開直播毀滅式爆料，如今館長也一一回應反擊，強調指控不實外，也澄清自己並無「陽痿」問題，反駁外界流傳的「3公分」謠言。

針對爆料與外界「3公分」傳言，館長也透過直播中反擊，指在網路上看到有人留言「館長NTR也好、GG小也好、陽痿也不重要，我們只在乎他這個人做事怎樣」，看見粉絲的支持，館長謝謝大家的關心，但也澄清「我真的沒有陽痿！這兩天看到好多這種討論，我終於能親口講，我沒有陽痿」。

傳僅有3公分？館長開直播揭實際大小？

館長也強調，並非傳言中的微小程度，「如果是跟黑人或外國朋友，那種超級香蕉等級」當然比不上，「大家都看過很多動作片，那我真的沒辦法，但是你說我只有3公分，那是真的是…」，當機停頓1秒館長又迅速改口「真的不是！」，並重申自己沒有陽痿，不過這3天心情差，「可能有，連看X片時間都沒有」。

叫小偉去X館嫂背後藏真相？

館長也進一步解釋「叫小偉去X館嫂」真相，認了當時與老婆沒性生活，但絕對沒有逼小偉，強調「我沒有叫小偉X我老婆，那時是在跟我老婆開玩笑的情趣。」

回顧館長與昔日員工開撕爭議，相關指控圍繞金錢糾紛，以及私德敗壞的雙面人設，李慶元直播中爆料館長不舉，以「我跟你嫂子現在要打X，你也知道我老二小，所以嫂子要看你的老二」理由，要求小偉傳屌照給館嫂看，還叫「小偉去X她（自己老婆）」高達2次，還誇張傳與老婆的私密畫面與音檔給小偉，讓大票網友看得瞠目結舌。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

