認定中共統戰系統所為！陸配周滿芝在台發展組織觸國安法 改判8年

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝，遭控收受中共資金與指示，助其發展在台組織，高雄高分院原判決無罪，不過最高法院認定調查未充分發回更審。高雄高分院更審今（20）日出爐，認定周女涉犯《國安法》，改判決8年有期徒刑，全案可上訴。

高雄高分院更審今日出爐，台灣新住民關懷總會理事長周滿芝涉犯《國安法》被判8年。（圖/翻攝自Google maps）

根據高雄高分檢起訴書指出，周滿芝在中國時曾為「中國陝西省愛國主義志願者協會」成員，於2003年時嫁來台灣取得我國身分證，在2015年參與了「中國愛國黨」的籌備工作並先後成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」及「台灣新住民關懷總會」。周女又於2016年加入「中國統一戰線工作委員會」，並擔任「中國愛國主義志願者協會」台灣發起工作組的負責人，並於隔年成立「愛國主義志願者協會」。

廣告 廣告

檢方指控，周滿芝於「愛國主義志願者協會」成立後，前往中國湖南與中國統戰部官員見面以尋求資助，隔年再度前往中國簽署「中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言」，並用「高雄市新住民關懷協會」的名義大量吸收陸籍配偶加入組織。

高雄高分院合議庭原先認定，依調查局函復該2個涉案組織都無實質證據指出中共有實質控制或資助，且周女赴中與統戰部官員見面尋求資助和吸收招攬陸籍配偶等指控，檢察官舉證不足，因此判決無罪。

不過案經上訴最高法院後，最高法院認定原判調查未充分且理由欠備，因此發回高雄高分院更審，高雄高分院今（20）日上午更一審宣判，認定2組織的成立與運作，均是依中共統戰系統的政治指令所為，周滿芝已實質威脅中華民國的存在，及臺灣地區的自由民主憲政秩序並危害社會安定秩序，具有危害國家安全及社會安定意圖，因此依違反《國安法》意圖危害國家安全及社會安定而為大陸地區發展組織罪，判處有期徒刑8年

更多FTNN新聞網報導

陸配村長「未棄原籍」遭解職！不服提起訴願成功了 花蓮縣府撤銷原處分

溺斃2幼女卻獨自上岸！ 陸配當庭落淚懊悔：能重來絕不會再做

趙少康罷免亮票「獲緩刑免關」 北院判決理由曝光

