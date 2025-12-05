認定普亭下令用神經毒劑殺人！英國對俄羅斯祭出制裁

英國政府宣布對俄羅斯祭出新一輪制裁。根據英方公布調查報告，認定俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）曾下令特工在英國動用神經毒劑「諾維喬克」，企圖暗殺前俄羅斯雙面間諜「史克里帕」，卻意外導致一名無辜英國籍女子身亡。英國首相施凱爾（Keir Starmer）痛批普亭應為此負起道德責任，並宣布傳召俄羅斯大使說明，同時對整個俄羅斯軍事情報局（GRU）實施制裁。

根據英國政府發布的新聞稿，這次將GRU「整體」列為制裁對象，同時鎖定11名涉及俄羅斯國家支持之敵對行動的人士，其中8人為替GRU執行網路行動的軍事情報人員。英方公布的最終報告認定，這起2018年在英國使用諾維喬克毒劑的行動，是由普亭親自授權、由GRU特工執行，GRU對導致英國籍女子死亡一事負有責任，並指稱這種神經毒劑由俄方研發與持有，違反《禁止化學武器公約》。

施凱爾表示，這起中毒案當年曾讓全英國震驚，這名英國籍女子的枉死是一場悲劇，也會永遠成為俄羅斯「魯莽侵略」的提醒。他強調，英國會持續「對抗普亭政權」，透過制裁打擊俄羅斯的情報與間諜網絡、壓縮莫斯科的財源，同時強化烏克蘭在談判桌上的位置，作為捍衛歐洲安全的一部分。

