認定歐盟補貼乳製品造成實質損害 陸商務部公告：課徵反補貼稅5年

大陸商務部發佈公告，認定歐盟補貼乳製品，並且對大陸乳製品產業造成損害，因此決定向歐盟乳製品課徵反補貼稅，為期5年。

大陸商務部今（12）日發佈公告指出，根據2025年12月22日公佈的調查初裁結果，認定產自歐盟的奶油、起司等乳製品，存在補貼，造成大陸國內相關乳製品產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係，決定13日開始，針對產自歐盟的進口相關乳製品，徵收反補貼稅，實施期限從2026年2月13日起，將維持5年。（葉柏毅報導）

公告提到，調查機關在2024年8月21日立案，對被調查產品是否存在補貼和補貼金額，以及被調查產品是否對中國國內產業造成損害及損害程度，還有補貼與損害之間的因果關係，進行了調查。根據調查結果和中國《反補貼條例》第二十五條的規定，調查機關在2025年12月22日發佈初裁公告，認定被調查產品，也就是產自歐盟的乳製品，存在補貼，中國國內相關乳製品產業也因此受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係，所以決定對歐盟相關乳製品，課徵「反補貼稅」，為期5年。

被調查產品包括產自歐盟的鮮乳酪，也就是起司，與凝乳、經加工的乳酪、藍紋乳酪，和婁地青霉生產的帶紋理其他乳酪，還包括其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳品及稀奶油，主要作為食品，直接或加工後供人消費。

公告強調，相關單位如果對本案終裁決定及徵收反補貼稅的決定不服，可根據中國《反補貼條例》第五十二條的規定，依法申請行政復議，也可以依法向人民法院提起訴訟。