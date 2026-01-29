認定非預謀改判無期！ 性侵勒斃長榮馬國女大生惡男梁育誌竟逃死

震驚台馬兩國的長榮大學馬來西亞女大生命案，更二審改判梁育誌無期徒刑。翻攝照片

2020年發生的長榮大學馬來西亞籍女大生命案震驚台馬兩國，嫌犯梁育誌在歷經一審、二審及更一審三度被判處死刑後，因最高法院二度撤銷發回，高雄高分院今日（29日）上午更二審宣判，撤銷原本死刑判決，改判梁育誌性侵殺人處無期徒刑及強盜部分處有期徒刑8年。可上訴。

本案發生在2020年10月28日晚間，高雄市阿蓮區男子梁育誌為滿足私慾，預先於長榮大學附近勘查路段，見鍾姓女大生獨自離校，竟持麻繩套頸擄人並施以性侵。被害人遭強行拖行、毆打，慘遭勒斃後被棄屍於高雄山區。法醫解剖發現，被害人心臟充滿大量氣體，死狀甚慘。

儘管橋頭地院及高雄高分院前三次審理均認為梁嫌毫無悔意、再犯風險極高，符合「情節最重大之罪」而判處死刑，但最高法院去年4月二度撤銷死刑判決，認為原審未充分說明教誨師關於「有矯正可能」的意見，且需釐清嫌犯計畫性侵與殺人的犯意轉變過程，發回高雄高分院更審。

最高法院認為，更一審以想像競合犯判梁育誌死刑，但現行實務見解認為應依強盜、性侵殺人罪數罪併罰；另外，更一審認定梁計劃殺人且性侵，但梁是否確為有預謀的犯案，或是原本僅有性侵意圖後再升高犯意至殺人，均需再釐清。

最高發回意旨另指出，教誨師認為梁育誌有矯正可能，但更一審未於判決中說明為何不採納此對梁有利的量刑理由，因此撤銷更一審判決，發回高雄高分院更審。

高雄高分院更二審合議庭審理後認為，梁育誌並非預謀犯性侵殺人案，且鑑定結果認為有教化及復歸社會可能性，依據最高法院發回指摘要點調查後，今天改判梁育誌無期徒刑，褫奪公權終身。

對於案件數度翻盤，被害女大生的父母曾悲痛發聲，質疑司法制度「什麼都為被告想，那誰想過受害者？」家屬表示，每一次開庭與宣判都是對傷口的二次傷害。



