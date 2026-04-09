認家人現在不挺選彰縣長！謝衣鳯盼獲得祝福

▲藍委謝衣鳯今接受專訪，堅定表態參選彰化縣長。（圖／Pop Radio提供）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨彰化縣長提名詭譎，黨中央一指派令，將縣黨部主委謝衣鳯「被升職」為黨副秘書長，同時宣布彰化縣不採民調、協調初選，改為徵召，不過謝衣鳯拒絕接任，今（9）天更再度表達堅定參選意願，對於家人反對參選，她也直言「我的參選不需要家人許可，我希望獲得祝福」、「我現在不是18歲，大家都成年人了，還會去問爸爸同不同意？」

國民黨組發會主委李哲華7日宣布，黨中央已經授權組發會徵召，不會採取初選或協調民調。同時為了讓徵召順利，現任黨部主委謝衣鳯升任黨副秘書長，並由全國農會理事長蕭景田回任，不過謝衣鳯隨即婉拒黨副秘書長職務，並重申參選意願。

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謝衣鳯今接受資深媒體人黃暐瀚《POP撞新聞》專訪，談到家人不支持參選，她直言，她現在又不是18歲，大家一直問她，爸爸同不同意她參選？連黨中央都這樣問，但她認為，現在都是成年人了。她更反問「黃暐瀚要去主持新節目，會去問爸爸同不同意要接不接？」

謝衣鳯坦言，她的確一直在尋求家人的支持，現在不支持她，不代表過去或未來不支持，但她要參選彰化縣長這件事情，的確沒有去尋求家人是否同意，這是她個人想法，她對彰化這塊土地，以及身為政治人物對選民負責，她認為自己有能力繼續參與縣長選舉，並且贏得勝選未來能主持縣政。

會後受訪時，謝衣鳯說，她還是持續希望家人支持、協助她，但她不會一直希望要求家人許可，「認為我的參選不需要家人的許可，我希望能夠獲得他們的祝福，以及未來他們可以進一步支持我，這是我目前首要的目標。」

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