認床是大腦警戒在作怪！專家教用「熟悉物品」克服首夜效應

眼罩耳塞能降低環境干擾。（圖／ＴＶＢＳ）

睡眠品質對人體健康扮演關鍵角色，不僅影響日常精神狀態，更與長期健康息息相關。專業睡眠監測能幫助診斷睡眠呼吸中止症等問題，而環境因素如陌生場所也會導致「首夜效應」，使大腦進入警戒狀態影響睡眠深度。專家指出，良好睡眠不僅讓身體休息，更能修復細胞、清除大腦廢物並穩定情緒，若長期睡眠品質不佳，可能引發心血管疾病甚至增加失智風險，形成惡性循環。

認床可能是大腦進入半警戒模式。(圖／ＴＶＢＳ)

睡眠監測是了解睡眠問題的重要工具。睡眠技師洪曉菁表示，完整的睡眠監測需要一整晚至少超過4小時的記錄。監測過程中會使用連接到胸口的感測器監測整晚的心率變化及氧氣濃度，同時觀察胸式呼吸起伏，並套上鼻管偵測夜間是否有打呼情況，最後分析結果判斷是否有睡眠呼吸中止症。

睡眠監測有無呼吸中止症。（圖／ＴＶＢＳ）

洪曉菁進一步解釋，呼吸中止症的危害不僅止於睡眠品質不佳。洪曉菁強調，呼吸中止症會使夜間身體的心血管、心臟等各個器官無法得到良好的修復和休息，人體的代謝功能也無法正常啟動。長期累積下來，可能引發心血管問題，甚至增加失智的可能性。除了生理因素外，環境因素也會影響睡眠品質。有些人在陌生環境會「認床」，睡得不安穩，這是因為大腦可能進入了「半警戒模式」。

北醫睡眠中心主任李信謙解釋，在陌生環境中，人體本來就會有一些警戒，即使在潛意識下也會對新環境產生擔憂，這會阻礙大腦進入較深的睡眠。大腦中與壓力相關的區域，如下視丘或前額葉等辨識外在新奇刺激的區域，會變得過度活躍。

這種大腦的防禦機制通常只會出現在新環境的第一晚，被稱為「首夜效應」。當人們開始熟悉環境後，睡眠相對會變得安穩。但對於經常出差或旅遊的民眾來說，適應新環境有一些實用方法。洪曉菁建議，可以先在原本的地方養成使用一些習慣的小物品，例如特定的香氛、隨身攜帶的枕頭套，以及耳塞、眼罩等輔助工具。因為在異地時，環境的聲音或光線可能不是人們能控制的，至少可以透過這些小物品來輔助降低干擾。另外，李信謙也提到，睡眠有習慣性的特質，許多人會攜帶一些隨身物品，藉由心理暗示或接觸熟悉的東西來幫助入睡，如小型抱枕甚至是自己的枕頭。對出差的人來說，另一個需要克服的是時差問題，特別是出國時。有些人會借助褪黑激素類的保健品，甚至短期使用藥品來幫助克服睡眠困難，但這種方法因個人接受程度而效果不一。

諮商心理師張文指出，睡眠不只是讓身體休息，還能修復身體、促進細胞再生、清除大腦中的廢物和雜亂刺激，並幫助情緒穩定。如果睡眠品質不佳，隔天不僅會感到精神不濟、缺乏活力，心情也會變差，形成惡性循環。

睡眠不僅是休息時間，更是身心重整的關鍵時刻，維持良好的睡眠品質對健康至關重要。

