認愛不到1年閃婚「38歲許允樂爆有喜」 李玉璽大方曝當爸進度了

對於閃婚是否因「雙喜臨門」，李玉璽也親自作出回應了。（翻攝自李玉璽IG）

38歲的女星許允樂與前夫張兆志因生育觀念不同離婚，結束6年婚姻，今年初認愛小6歲的歌手李玉璽，戀情不到1年再重磅宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，對於閃婚是否因「雙喜臨門」，李玉璽也大方回應了。

李玉璽稍早也透過經紀公司回應，表示今天正式登記了，「謝謝大家的祝福，爸媽都很高興，也很祝福。」表示目前還沒有規劃婚宴，「有消息一定會跟大家說。」

至於外界好奇2人是否雙喜臨門，與許允樂是否將迎來寶寶，李玉璽也大方回應，「目前還沒有小孩，會努力。」

事實上，許允樂2023年與自稱「愛情專家」張兆志，因「生子問題」上意見分歧，最終和平離婚，今年初大方認愛李玉璽，掀起關注，而今小倆口也宣布結婚喜訊，瞬間湧入大批粉絲與好友獻上祝福。

