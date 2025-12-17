認愛不到1年！許允樂與李玉璽結婚了 前夫張兆志13字送祝福曝光李玉璽「愛的力量」
李玉璽與許允樂同步在社群平台上公開兩人結婚喜訊，李玉璽告白許允樂「我們會一起變老」，許允樂也寫下重新相信愛情的過程，並曝光原本對貓過敏的李玉璽，竟然因為「愛的力量」產生了免疫力！許允樂前夫張兆志也迅速送上祝福：「願這世界能溫柔托住妳的幸福！」
許允樂在2023年底與前夫張兆志結束6年婚姻，當時因生育共識不同而協議分開，震驚演藝圈。她今天在社群平台上寫著：「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事。直到他溫柔的告訴我：『痛沒關係、不要沒事。』」 「他說：『我們一起生活。』我說：『我家的貓會讓你過敏打噴嚏。』沒想到漸漸免疫，到現在還能跟貓睡在一起。他說：『我想跟妳結婚。』我說：『我願意。』他是李玉璽，我們結婚了，搞不好！有機會一起到老！」
李玉璽與許允樂2024年因合作舞台劇《婚內失戀》而相識。在排練與演出的朝夕相處下，李玉璽被許允樂的膽識與大方爽朗的笑聲深深吸引；而許允樂則欣賞李玉璽在冷酷外表下的真情流露。
2025年七夕。許允樂在IG大方曬出與李玉璽及其父母（李亞明夫婦）的合照，畫面中一家人相處和諧，李玉璽曾對媒體透露，若有好消息定會公開，如今兌現承諾，兩人同步公布喜訊，而日前開撕王子與粿粿的范姜彥豐，也在李玉璽與許允樂的喜訊貼文下按讚！許允樂的前夫張兆志也迅速送上祝福：「願這世界能溫柔托住妳的幸福！」網友紛讚：「好棒的兩人，彼此祝福。」
