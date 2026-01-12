認愛初體驗／不藏了！男星家庭照公開戀情最震撼 他們也曾破例認愛

林俊傑近期在林媽媽70歲壽宴上藉由家庭照認愛。（林俊傑臉書）

陳楚河被本刊直擊和女友歡度耶誕夜，過往緋聞不少的他，竟首度向本刊表示，對方確實是女友，這也是陳楚河首次認愛。不少男藝人礙於諸多考量，並不喜歡將感情世界公諸於世，也導致不少人首次認愛時，更加引人關注。近期最令人震撼的，莫過於林俊傑主動公開和女友七七的家庭照，也讓七七的背景備受議論。

林俊傑近期在林媽媽70歲壽宴上，公開和網紅女友七七（Annalisa）交往1年多的戀情，兩人愛的足跡遍佈各地，新加坡、東京及紐西蘭等地，在新加坡時，更被拍到舞台後台貼耳熱聊，但過去從未正面分享感情世界，這次主動公開實在破天荒。

廣告 廣告

潘瑋柏在2020年7月間，透過社交媒體宣布與小他13歲的空姐女友宣雲（Luna）結婚，間接證實了長久以來的緋聞，並成為他人生中一次重要的公開示愛。 去年元宵節宣雲在社群平台首度分享與女兒的親密互動，潘瑋柏也留言好幾顆愛心，終於讓女兒曝光，原來女兒都快上小學了。

韓星蘇志燮五年前低調結婚也是首度公開的戀情。（蘇志燮IG）

韓星蘇志燮與小他17歲的電競主播女友趙銀政，因採訪結緣後再聚，發展成戀人關係，兩人在2020年4月低調結婚，成為他出道20多年來，首段公開的戀情與婚姻。最讓人感動的是，結婚當時正是新冠疫情延燒的時期，因此未辦婚禮，兩人決定將婚禮基金捐至非政府組織「Good Neighbors」，大手筆的拿出5千萬韓元（約台幣134萬），為教育設備不足的學童，添購平板電腦與智慧電子產品。

更多鏡週刊報導

認愛初體驗／獨家！首度認愛妹子 陳楚河抱狗牽女友甜過節

陳年姐妹怨／獨家！閨密翻臉真相曝光 丫頭爆料遭小薰陷害解約

陳年姐妹怨／好姐妹上節目當小三搶男友 她遭背叛心碎發文