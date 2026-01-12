認愛初體驗／獨家！首度認愛妹子 陳楚河抱狗牽女友甜過節

12/24 18：33 陳楚河（右）和一票哥兒們聚會結束後，女友（左）戴著充滿耶誕氣息的裝飾來會合。

47歲的陳楚河兩年多未在台灣露面，工作重心幾乎都在中國大陸，但日前本刊記者在北市東區目擊他正和哥兒們把酒言歡，離場時一名模樣可愛的年輕妹妹抱著愛犬前來會合，離開時兩人還牽手。事後陳楚河透過經紀人表示，對方確實是女友。而這也是他首次對外認愛。

去年耶誕夜傍晚5點半左右，本刊記者在北市八德路二段一處酒館看到陳楚河和男友人在店內喝紅酒，耶誕夜3個大叔獨自聚會，似乎有點寂寥，晚間6點半時，一名頭頂著耶誕裝飾的女子抱著狗來到酒吧外與陳楚河會合。

昔日發電機 想要當爸

陳楚河雙頰微紅，走出店接過狗後，女子攬住陳楚河的手臂，隨後兩人手牽著手步行離開，模樣似乎就是甜蜜日常。該名女子看起來年紀小他一輪、皮膚白皙，她頭戴誇張耶誕樹裝飾，看起來兩人應該是要一起歡度耶誕夜。

18：34 兩人一轉身就手挽手，顯然是幸福日常。

堪稱演藝圈發電機的陳楚河，曾和熊熊、Ella、關穎、陳意涵、女F4的Stacy、Makiyo、賴雅妍及「無双樂團」的前琵琶手丘涵等女星傳過緋聞，情史相當豐富，但對於緋聞，他曾直言：「不管做什麼、被拍到的，我都不會承認。」不過這回他似乎有別以往，對於本刊詢問，陳楚河透過經紀人表示，一起過耶誕夜的女孩的確是女友，不過對方是圈外人，希望能保護對方隱私。

陳楚河（左）2022年被大陸狗仔拍到和美女從酒店步出。（翻攝自攝影劉大錘微博）

隨著年紀心態成熟，陳楚河去年為戲宣傳受訪時曾談到，「雖然我沒做過父母，但我自己的感觸是，做一個好父母要做到兩點，第一個是保護小孩安全，還有要把他教好」，談及未來想要男孩還是女孩時，他更表示，「小孩是男是女都不在意，以前一開始想要女生，後來想要男生，現在有就好」，顯然他也頗期待有一天為人父親。

陳楚河（右）2023年曾返台，加入寵物實境《TOP DOG回家》與羅志祥（左）同台。

舉辦告別式 送走愛犬

2023年，陳楚河因愛狗狗，曾回到台灣參與實境綜藝《TOP DOG 回家》，透過節目展現生活面貌與真實性格，難得讓觀眾看到他鏡頭外的一面。但他去年初曾在微博表示，養了十多年的愛犬離世，留下一歲的狗女兒，他還特地為狗狗辦告別式，過程中難受到全身發抖。

陳楚河去年曾因陪伴多年的愛犬離開，心情大受影響。（翻攝自陳楚河臉書）

近幾年陳楚河多以戲劇作品為主力，陸續參演《說英雄誰是英雄》《仙劍奇俠傳四》《春花焰》等中國大陸製作劇集，其中在《仙劍奇俠傳四》中飾演雲天青一角，讓不少老影迷眼睛一亮。2025年，他也參與新作《念無雙》，戲路多以成熟、帶有江湖氣息的角色為主，幾乎清一色是古裝劇。

陳楚河因演出《三生三世枕上書》的「折顏」一角，受到歡迎。

