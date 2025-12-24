認愛吳品潔2年 禾浩辰宣布求婚成功：SHE SAID YES

新北市 / 林彥廷 綜合報導

藝人禾浩辰在2023年8月公開認愛吳品潔，兩人低調交往，偶爾在社群中放閃。而禾浩辰今（24）日宣布求婚成功，讓不少藝人好友、粉絲紛紛獻上祝福。

禾浩辰今日發文表示「SHE SAID YES」宣布求婚成功，並曬出數張照片，其中包含戒指、下跪求婚的畫面。畫面曝光後讓不少網友紛紛留言「戒指也太會藏了吧」、「恭喜恭喜」、「啊啊啊啊啊啊啊！」、「要一直幸福哦」。

