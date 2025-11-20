認愛小7歲廚師男友！小禎鬆口「再婚進度」 揭女兒跟他私下真實互動

記者蔡維歆／台北報導

小禎日前認愛小7歲廚師男友Alan，昨首度公開現身活動，她受訪透露兩人穩定交往半年，坦言正處於熱戀期，但還沒想到再婚這一步，爸爸胡瓜已見過對方，但媽媽秀秀還沒，她也還沒見過男方的家人，對於是否再婚，她表示一切順其自然。

小禎甜蜜談新歡。（圖／記者趙于瑩攝影）

小禎昨出席Ｗ.SHOW代言活動談新戀情，笑稱女兒和Alan相處融洽，小禎直呼兩個人有夠愛鬥嘴，為了舉例，她詳述日前健康檢查做糞便檢體的細節，害羞地說：「我們有一個群組，我女兒好奇問說『便便要怎麼裝進去？』Alan就說『就像妳怎麼裝進妳大腦一樣』他們倆平常都會鬥嘴，很好笑！」



而日前週刊報導小禎和前夫李進良因Emma的教育規畫意見不合，小禎駁斥：「這件事我也蠻驚訝的，台灣沒有缺編劇。」強調彼此感情很好。至於女兒是否仍計畫到國外念書？小禎說女兒每天想法都在變，之前還想過要讀獸醫。她也預告母女接下來會合體開節目，預計跟網路平台合作。

