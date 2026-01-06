認愛歸認愛 TEEN TOP宣布台北安可演唱會3月見面

《TEEN TOP IN TAIPEI ENCORE LIVE》安可演唱會將於3月7日在Zepp New Taipei舉辦。（MORE LIVE提供）

二代團的「逆襲教科書」TEEN TOP老么創造近日在IG拋出認愛震撼彈，大方認了與饒舌歌手KASPER（李世琳）熱戀中，沒想到震驚才過2天，今（6日）緊接著宣布，TEEN TOP將於3月7日帶著《TEEN TOP IN TAIPEI ENCORE LIVE》安可演唱會強勢回歸台北，選在Zepp New Taipei跟大家見面，這波「認愛＋安可」的連環重磅消息，讓粉絲直呼「心情複雜」。

《TEEN TOP IN TAIPEI ENCORE LIVE》安可演唱會將於3月7日在Zepp New Taipei舉辦 。（MORE LIVE提供）

日前創造無預警在 IG 貼出黑底白字長文，坦承自己「正在戀愛中」；他感性地說，出道16年來曾有過心靈不穩定的時候，是「那個人」支撐著不完美的他，讓他產生正向改變。其實早在元旦當天，KASPER就曾「手滑」在IG分享一張標記創造帳號的車內約會照，當時就讓不少敏銳的粉絲敲碗真相。如今創造親自給出交代，坦言因為怕大家受傷掙扎很久，決定由他親口說出這個「人生的重大變化」，而不是透過冷冰冰的新聞稿。

廣告 廣告

不過認愛歸認愛，工作仍要繼續，今TEEN TOP宣布3月7日的台北安可場，完全是為了回應2025年10月來台時，粉絲那句「完全不夠看、好想再看一遍」的強烈呼喚。成員們將帶來不只是延續首爾場的熱度，內容還會是「升級進化版」。寵粉寵上天的他們開玩笑說想在Zepp一路唱到通宵，再帶粉絲去吃台北早餐。

TEEN TOP將在台北舉辦安可演唱會再與台迷同樂。（MORE LIVE提供）

為了這次安可，福利更是給好給滿，除了基本的Hi-touch，還加碼了35組與全體成員1:4合照的珍貴機會。演唱會門票將於1月，17日中午12點在遠大售票系統開賣。

更多鏡週刊報導

汪小菲兒女改叫「阿姨」 馬筱梅胖7公斤秀7個月孕肚

Jisoo為TOMMY HILFIGER換衣服 嘟嘴翹腿樣樣來真的很會喔

小煜帶兒子進排練場 把《生命中最美好的5分鐘》變成父子的陪伴時光