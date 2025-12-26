認憲法法庭已恢復！停砍年金案卓榮泰喊「 會副署」：但即刻釋憲

行政院長卓榮泰。（資料照／姚志平攝）

行政院發言人李慧芝。（王千豪攝）

立法院會日前三讀通過停砍公教人員年金法案，咨文已於18日送抵總統府與行政院。行政院長卓榮泰（26）天表示，雖反年改修法違反了憲法第70條等規定，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，等總統府的咨文到之後，行政院會履行義務跟責任，副署讓它生效，也會即刻送請大法官解釋。

立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條條文案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，三讀咨文18日送至總統府與行政院。

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在院會中表示，今天是立法院提出反年改案總統公告的最後期限，憲法法庭已經恢復了正常運作，有一個最終憲法的裁判員，雖然這項反年改修法違反了憲法第70條的規定，也違反了憲法體制中權力分立原則，更違反了國會中充分討論的原則，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，稍晚等總統府的咨文到之後，行政院會履行義務跟責任，會副署讓它生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，以此來維護憲政的尊嚴。

卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、凡是削弱國防安全，凡是破壞國家財政紀律，而且有違法難以回復的情形，不副署是憲法賦予行政院長的權責，不會拋棄這個職權，但未來不期待都這樣做；憲法賦予各項權利，行政院也會善用，不會拋棄，希望未來在工作崗位上會謹守本分、奮力向前。

