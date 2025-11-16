認抱著老婆「哭得像孩子一樣」…館長駁NTR忍淚：她真的是無辜的啦

娛樂中心／綜合報導

館長遭爆私密事後首開直播。（圖／翻攝自YT @館長惡名昭彰）

網紅館長（陳之漢）14日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元爆料，要求高階主管小偉拍私密照，甚至逼員工和妻子發生性關係等，導致館長妻子也牽連其中。對此，館長強忍淚水開直播坦言，對妻子充滿愧疚，並表示事件爆發後，自己在愛妻懷裡哭得像個孩子一樣，沒想到，對方竟反過來安慰他。

館長15日在直播中數度忍淚表示，「唉呀，給點面子嘛，不要再扯我老婆，我老婆真的是無辜的啦，相信阿館啦，那天回去抱著她哭，說老婆對不起，把妳扯到這件事情當中。」說到此處，他突然停了一下，等整理好情緒，他直言「我真的不想流眼淚」，但因為妻子無辜遭波及，無疑是觸碰到他的軟肋。

館長相當疼愛老婆。（圖／翻攝自飆捍臉書）

館長指出，即便自己對於妻子被利用而愧疚，但妻子卻反倒過來安慰他，並表示最重要是把小孩顧好，叫他要堅強、顧好身體，希望他能好好度過難關，「自己則沒有關係」。聽到這番話，讓館長感到相當心疼又不捨。

館長也表示，老婆雖明知道他是爭議人物，但總是默默在身後顧家裡的一切事物；針對無故被捲入此事，妻子也僅說「沒關係」，還建議只要把網路關掉，什麼都看不到就好，讓他除直呼「我老婆真的是一個非常非常好的人」，也指出老婆過去常罵他對人太有義氣，但他都講不聽，希望自己這次能記取教訓。



