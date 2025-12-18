認政院不副署在野真的沒轍 吳子嘉曝無奈只剩最後1招：大規模群眾運動

立法院藍白黨團日前通過的《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰15日宣布不副署，引發在野黨抨擊，綠營反嗆藍白可行使倒閣權利。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，在野不發動倒閣背後有著現實的政治精算和無奈，反制選項只剩下一招，就是大規模群眾運動。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照／中天新聞）

吳子嘉昨（17）日在其網路節目《董事長開講》提到，前駐日代表謝長廷最近嘲諷在野黨「是多數黨卻不敢倒閣」，他痛批謝是「投機取巧」，但也點出了在野黨不敢輕易發動倒閣的現實。

吳子嘉表示，根據《憲法增修條文》規定，一旦在野黨倒閣成功，總統有權解散國會，只是這對目前的在野黨毫無意義。

吳子嘉分析，首先，民眾黨目前的8席立委，和柯文哲全盛時期的8席立委不可同一而語，當時柯P是選總統級的人物，現在是貪污犯被告，真的重新改選，民眾黨席次搞不好會「8席剩2席」，這就是政治現實。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

其次，吳子嘉指出，即便立委重新改選，國民黨還是第一大黨，但是換掉的只是賴清德「人頭」，倒了一個卓榮泰，賴清德隨時可以再換一個上來。

吳子嘉認為，在野黨現在的的最大問題就是「沒步數了」，沒招了。國民黨立委翁曉玲提出「扣押行政院長薪水」之類的反制措施，但吳子嘉直言這些都沒用，翁曉玲身為法學教授，那麼大憲政危機，身為立法院法政委員會召集委員，結果說去扣他薪水？

至於藍營提出的第二招要彈劾、罷免總統，還說會留下歷史紀錄，吳子嘉更是不客氣地說，「這沒有用啦，他都發動攻擊你在野黨，還怕被你笑嗎？」

國民黨立委翁曉玲。（圖／中天新聞）

最後吳子嘉直言，在野黨想要反制只剩下最後一招，那就是大規模群眾運動，「跟他幹去上街頭，動員跟他幹了，沒有別的招了」。

