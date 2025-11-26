認日本「無立場認定」台灣法律地位 高市：有責任與陸建立好關係

日本首相高市早苗表示，對日本「存亡危機事態」的說法，日本政府態度一貫。同時，日本也還是希望，能與中國大陸，建立戰略互惠關係。

中日關係近日因日本首相高市早苗「台灣有事」言論陷入緊張，她今（26）日與在野四黨進行黨魁辯論時坦言，台日維持非政府實務關係，日本根據《舊金山和約》放棄全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場。至於「台灣有事」的國會答辯則是因為「由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出誠實回答」。

根據共同社、日經中文網報導，身為自民黨總裁的高市早苗26日下午現身國會，出席擔任首相之後的第一場黨魁辯論，期間圍繞「台灣有事」的中日外交風波成為焦點。針對中日關係降溫一事，她強調：「通過對話建立全面良好關係，讓國家利益最大化是我的責任」。

針對如何認定存亡危機事態，高市早苗表明，將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合全部資訊來進行判斷。關於台灣法律地位，高市早苗表示無立場作出認定，她說：「與台灣的關係是作為非政府之間的務實關係來維繫。根據《舊金山和約》，日本已經放棄有關台灣的一切權利與許可權」。

高市早苗7日在眾議院預算委員會上指稱，「台灣有事」可能成為允許行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市早苗的發言引發中國大陸強烈反彈，中國大陸官方要求高市撤回涉台言論，祭出旅遊警示、水產禁令等一連串措施。