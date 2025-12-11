認明"醫策會"標章 避開醫美糾紛地雷

近年來醫美市場蓬勃發展，但隨之而起的麻醉安全問題也備受關注。從診所是否配置專業麻醉醫師，到手術室是否符合規範，這些看不見的細節，往往決定了一台手術能否安全完成，也是民眾最容易忽略的風險。如今醫策會也推行「健康照護推薦網」，讓民眾能在上面瀏覽已經認證過的醫療院所，為自己得到多一分保障。

麻醉醫師仔細監看病人的生命跡象，從入睡、維持到喚醒，他們在手術中都扮演關鍵角色，然而許多醫美診所為了壓低成本，時常透過主刀醫師一人身兼多職，使病人暴露在更高的安全風險中。

整形外科醫師 黃昱豪：「很多最近的討論，都是在麻醉的安全上面，那這個部分其實在規定上面，我們都會知道就是整形外科，有被規範了所謂的八大類手術，是屬於風險比較高的，那這個類型，我們原則上一定要，請所謂的麻醉專科醫師，來執行所謂的麻醉。」

近年來，國內美容醫學需求持續攀升，隨之而來的是手術前的麻醉風險、施做環境的不合格，而有聘請專業的麻醉醫師，才能確保病人接受的是安全、合規的醫療服務。

整形外科醫師 黃昱豪：「整形外科醫師就是手術，然後把麻醉專業的監控，交給麻醉科來做負責，那這個部分，其實是我們的自我要求，那我相信這個，也把你自己的麻醉安全，可以調控到最好的狀況。」

如今這些符合規定的醫療院所，醫策會也透過每三年一次的評鑑給予授證，並登載在"健康照護推薦網"上供民眾查詢。

醫院評鑑暨醫療品質促進會副執行長 洪聖惠：「官網上面本來就有一個民眾專區，那現在有特別設立這個，就醫選擇的部分，讓民眾知道說，我們在醫界，在努力的地方，甚至說我們有很多疾病團隊，很優秀的疾病團隊，通過我們的這些認證，就代表說，有一定的品質，跟這些的醫院或者團隊，有一些特色亮點。」

透過專業分工、完善公開透明的醫療資訊，期盼讓民眾無論進行醫療處置，都能在最安全、最安心的環境中，獲得最合適的照護。

