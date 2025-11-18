認歐中關係削弱懲俄能力 歐盟外交首長籲盟友協力抗中

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯。路透社



歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯週二（11/18）在布魯塞爾表示，歐盟與中國深厚的經濟聯繫，正限制其對北京施壓的能力，以應對俄羅斯在烏克蘭的戰爭，並呼籲美國、英國、澳洲、日本等國共同應對中國挑戰。

「中國也可能傷害你，這才是問題所在。」身為歐盟的外交首長，卡拉斯（Kaja Kallas）在彭博社的一場活動中表示，如果不願意承受中方施加的代價，行動將難以推進。

此番言論正值歐盟試圖迫使北京停止協助俄羅斯規避戰時制裁之際，布魯塞爾已於上月對多家中國企業實施限制性措施。卡拉斯表示，如果沒有中國支持，俄羅斯在烏克蘭的戰爭早就結束了。「正因如此，我們才會走到今天這一步。」

但卡拉斯補充說，從宏觀角度看，歐盟若針對中國實施制裁，自己也將付出代價，畢竟北京掌控著歐洲供應鏈，且仍是一個重要的出口市場。她指出：「中國在擴張地緣政治影響力方面做得非常聰明。」

最近幾週，當北京限制稀土礦物出口，並要求企業取得進口許可後，歐盟意識到自家企業面臨風險。而隨著總部位於荷蘭但由中國企業控股的晶片製造商安世半導體（Nexperia）因政治爭端中斷供貨後，歐洲車廠同樣面臨晶片短缺的困境。

卡拉斯呼籲盟友共同應對中國挑戰，並指出美國、英國、澳洲、日本等國同樣受到北京行動的影響，但「問題在於我們未能就此展現團結一致。」

