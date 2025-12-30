認民進黨在雲林是弱勢 劉建國明獲提名：我不畏懼張家
[Newtalk新聞] 民進黨將於明日提名立委劉建國參選雲林縣長，預計將對上國民黨立委張嘉郡。對此，劉建國今（30）日表示，不管對手是誰，「我們不畏懼任何的對手」，也不畏懼張家。不過，他也坦言，民進黨在雲林實屬弱勢，議員席次不到四分之一，執政鄉鎮不到一半，且張家組織量能遍佈全國，不亞於傅家、顏家。因此，他希望要讓更多選民理解到，由誰擔任雲林縣長，可以朝向更好的未來。
劉建國今上午接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，並表示，他曾經代表民進黨參選過一次雲林縣長，但不幸敗北。他一直期待黨中央可以做整體評估，因為雲林面對的是張家龐大的政治勢力，且不只在雲林，而是全國皆然，其組織量能絕對不亞於大家非常熟悉的傅家、顏家。
劉建國指出，雲林是非常重要的縣市，光一個西螺果菜市場就可以提供全國將近四分之一的蔬果量能，並且是最大的稻米米倉、養豬數全國第一等。因此，他一開始認為，他是立委兼雲林縣黨部主委，並曾代表民進黨參選，因此當時期待民進黨可以詳細評估，選擇更強、更好的人選出來應對。
劉建國坦言，民進黨在雲林實屬弱勢，包括雲林縣議會議員席次 43 席，民進黨才佔 10 席，不到四分之一；雲林有 20 鄉鎮，由民進黨執政的只有 7 個鄉鎮，也不到一半；遑論鄉鎮市民代表、村里長的比例更加懸殊。
主持人列舉劉建國過去4屆立委選舉得票率都約六成左右，但縣長選舉僅41%。劉建國說，這個有整體大環境因素，且雲林縣長張麗善是連任，有執政優勢；此外，基層選舉實力的落差，由政黨擔任公職的人數可看出端倪。他說，議員不管國民黨、無黨，全部都是靠攏張家。
至於目前對上張嘉郡的勝負評估？劉建國則說，他一直以來在面對選戰，不管對手是誰，「我們不畏懼任何的對手」，也不畏懼張家。他說，要讓更多選民理解到，由誰擔任雲林縣長，可以改變不好的狀況，朝向更好的未來。
劉建國指出，他從擔任立委一直到現在，從基層代表、議員、一直到國會立委，而當民代不應該只是單向的「爭取」，而是要有整體思維規劃。他舉例。他一直著重在醫療環境，他常常在說，雲林人繳健保費，沒有輸台北市、台中市，大家都一樣，為什麼醫療無法到像都會區的品質，雖然現在慢慢有提升，但還是希望速度可以快一點。
