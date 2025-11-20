認民進黨有意合作2026大選！花蓮無黨籍議長張峻表態了

政治中心／李紹宏報導

2026地方選戰，近期傳出民進黨有意與無黨籍花蓮議長張峻合作。張峻今（20）日表示，民進黨確實曾接洽，但他目前以光復災情重建及鳳林、萬榮堤防缺口溢流防災為優先，強調保障民眾日常生活最重要。對於合作，他表示後續再觀察，但認為花蓮確實需要改變。

無黨籍花蓮議長張峻對民進黨的合作邀請做出表態。（圖／翻攝自張峻臉書）

花蓮無黨籍議長張峻昨（19）日在臉書上提到花蓮災情，相當不捨，「馬太鞍溪橋便道被沖毀後，所有車流都改往狹窄的193線道，全靠警察同仁在第一線指揮交通。無論日夜、風雨，他們都堅守崗位，讓大家能安全通行。」

而2026地方選舉蓄勢待發，民進黨也在積極布局，傳出有找上張峻一起合作。對此，他表示當前的首要任務是處理光復鄉的災情重建，以及鳳林、萬榮地區的堤防缺口溢流防災工作。他也強調：「保障民眾日常生活回歸正常，是眼下最重要的任務。」

對於是否與民進黨合作，張峻回應將「後續再視情況而定」。

儘管對合作案持保留態度，張峻仍表達了他對花蓮未來的看法。他認為，花蓮確實需要改變，希望讓地方發展得更好。

