認民進黨選南投縣長很困難 賴清德大讚温世政：非常棒、非常棒

民進黨主席賴清德舉行南投縣長候選人温世政提名記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨今（14）日提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，將對上尋求連任的南投縣長許淑華。對此，總統暨民進黨主席賴清德表示，對於民進黨來說，要參選南投縣長相對困難，且遇上連任縣長，困難不言可喻。他說，温對故鄉感情濃厚，激發出來的力量跟勇氣是無限的。他在為温披上競選背帶後，頻頻對温說，「非常棒、非常棒」。

民進黨今下午召開中執會，通過南投縣長參選人温世政的提名案，並於會後召開提名記者會。賴清德表示，今天刻意只通過一個縣市，就是要把舞台完全交給温醫師來表現。他讚賞，温不僅學歷好、工作傑出、也有國際觀，且是南投土生土長，對故鄉感情非常濃厚。

賴清德指出，温世政在921大地震的時候，剛好在南投服役，並全程參與救災重建的工作，很高興能為南投父老鄉親做一些事情。他說，温不得已到台北打拚，現在在南投有需要的時候，又感受到鄉親的需要，所以願意放下在北部辛苦打造的成就，毅然決然地回到故鄉。

賴清德指出，南投對民進黨來講，要參選縣長是相對困難，尤其是面對要競選連任的縣長，那個困難是不言可喻；不過，從温世政決定參選，就可以看出其對故鄉的愛，所激發出來的力量跟勇氣是無限的。他期盼南投鄉親可以張開雙臂，歡迎南投傑出子弟温世政。

此外，賴清德在中執會上表示，温世政是南投出生長大的草屯囡仔，憑著勤勉努力，考上北醫大牙醫學系，在畢業時，拿下牙醫師國考榜首；並在執業多年後，更遠赴英國牛津大學進修，取得醫學專科學位。

賴清德指出，温世政從醫以來，始終沒有忘記自己成長的故鄉，年少離鄉奮鬥的歷程，讓其更深刻體會故鄉南投的需要，也因此清楚看到地方發展所面臨的限制與瓶頸。他說，正因如此，温決心把在醫療專業中累積的決策能力、管理經驗與對人的關懷，帶進公共治理，用行動回饋故鄉，為南投打造更進步、更有希望的未來。

賴清德表示，良好的國家治理，必須中央與地方一體運作，具備治理能力與執行決心的縣市長，才能讓前瞻的政策有效落實，照顧人民生活、建設鄉里，並轉化為地方的發展動能與國家的競爭動力。他說，要讓台灣穩定大步向前，除了中央政策方向正確，更關鍵的是，地方治理能否真正到位。今年底的縣市長大選，民進黨的目標很清楚，就是為人民提出「縣市好人才」，讓中央與地方「團結拚未來」。

賴清德相信，兼具專業能力、治理視野與在地情感的温世政，正是能夠帶領南投向前、為地方開創新局的最佳人選。

