改編自白色恐怖時期「林宅血案」的電影引發輿論撻伐，劇組稱疏失，坦承當初沒聯絡通知林義雄。演員李千娜曾稱"沒那麼嚴重"，更被罵爆。今天她與楊小黎、簡嫚書相繼發文道歉，並表示不知拍片沒有取得當事人授權，否則會拒演，李千娜也宣布捐出全部片酬給慈林基金會，還是難以平息外界怒火。沈伯洋更怒轟，是對苦難缺乏基本敬畏。

演員寇世勳：「這個戲裡面，探討的有關美麗島事件，林義雄血案還有228事件，都是在這個司令在位的時候。」經歷過戒嚴時期的寇世勳，對於林宅血案最不陌生，在國片世紀血案中飾演汪敬煦將軍，是最了解事件始末的人，卻覺得自己的角色，沒政治偏向，甚至他還知道這層關係。演員寇世勳：「導演的爺爺，他自己的親爺爺，是當時這個司令，警備司令部的發言人。」演員李千娜：「如果大家都是上網查這個事情，永遠都會活在恐懼當下，那如果重啟（調查），可能會重新翻整這些事情，好像可能不是那麼的嚴重，或是沒那麼恐怖。」李千娜的這段話，最開始在網路發酵。

認沒通知林義雄！ 「世紀血案」劇組道歉 演員群發文「不知情」

電影「世紀血案」翻拍林宅血案，種種爭議引發抵制潮。（圖／民視新聞）





46年前，白色恐怖時期，民進黨前主席林義雄因為美麗島事件入獄，家中被24小時監控，但媽媽跟雙胞胎女兒慘遭殺害，殺青記者會上，演員們竟然談笑風生，還爆出完全沒取得當事人同意就拍攝，網友怒轟，這是台灣人的痛，不是拿來拍懸疑片的題材。時任林義雄秘書田秋堇：「你都沒有跟當事人聯繫過，就要把它變成是一個電影創作，我是覺得非常的不妥，也非常的不安。」演員楊小黎率先致歉，一開始知道是改編，製作方強調，是透過史料、不同立場，讓歷史不被遺忘，如果在拍攝前就知道沒取得當事人同意，會拒絕出演；簡嫚書也說，當時很單純認為，是在當事人同意的前提下發聲，簽約時，合約上有保證已取得合法授權，以及因為失言風波被抵制的李千娜，強調，當時導演、製作沒有講太多，儘管全數片酬都要捐出，還是無法平息風波。

認沒通知林義雄！ 「世紀血案」劇組道歉 演員群發文「不知情」

世紀血案導演徐琨華，背景遭起底，是當時警總發言人徐梅鄰孫子，風波至今，仍未露面。（圖／HKIFF Industry）





「世紀血案」製作人郭木盛：「我們是沒有經過（當事人）他們的同意，因為林義雄本身，他是一個很低調的人，我們那時候是想說，當初找時間去跟他談這個事情的話，應該不是很方便啦。」製作人強調，劇情都有資料依據，也不是完全講林宅血案，劇組道歉絕無不敬之意，沒在第一時間登門請教，未來會主動說明，也因為公司疏失，鄭重致歉。但導演徐琨華的背景，外界聯想，會不會竄改歷史？立委沈伯洋：「這次不管是製作方，它的導演背後資金，為什麼要拍這樣的戲劇，它迎合了過往想要洗白的敘事之外，它有沒有想要迎合中國的趨勢。」演員群接續發文道歉，表示事前不知情，唯獨爭議性最大的警總發言人後代，導演徐琨華遲遲沒現身，儘管電影還是會照進度剪輯，但種種爭議已經掀起一波波的抵制聲浪。





