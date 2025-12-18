認法制局長為高虹安脫罪 民進黨團赴監院檢舉周萬來、郭明政

民進黨立院黨團今（18）天批評，立法院法制局長郭明政試圖為侵占助理費的犯罪者脫罪、包庇違法行為，而立法院秘書長周萬來沒有能力去節制部屬專擅濫權，所以到監察院對兩位進行檢舉。（王千豪攝）

新竹市長高虹安助理費案貪汙部分二審改判無罪，原因在於高等法案採信立法院函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」。民進黨立院黨團今（18）天批評，立法院法制局長郭明政試圖為侵占助理費的犯罪者脫罪、包庇違法行為，而立法院秘書長周萬來沒有能力去節制部屬專擅濫權，所以到監察院對兩位進行檢舉。

鍾佳濱表示，郭明政專擅濫權，代表立法院長韓國瑜都不敢代表的三個黨團行文給高院，說明《立法院組織法》中關於公費助理費的性質，而周萬來卻沒有能力去節制部署專善濫權。當他們要求看這份公文時，周萬來竟說「請來函索取」，從昨天下午提出到現在還沒看到，到底立法院給高等法院的公文有什麼見不得人的地方，要遮遮掩掩？

廣告 廣告

鍾佳濱指出，從高院新聞稿對立法院公費助理費性質的解釋，發現跟這一次國民黨立委陳玉珍提案修改《立法院組織法》的立法說明高度雷同，因此合理推論背後的始作俑者就是郭明政，他質疑郭一方面專擅濫權代表全體立委回函給高院說明當時立法院怎麼去界定公費助理費的性質，另一隻手幫陳玉珍代筆《立法院組織法》的提案。

鍾佳濱說，如果郭明政幫陳玉珍提案捉刀代筆，那同樣見解出現在給高院的回函就不足為奇了，因此民進黨團將前往監察院檢舉郭明政專擅濫權，不僅給高院不能代表立法院立法原意旨的書函，還試圖為侵占助理費的犯罪者脫罪、包庇違法行為。

【看原文連結】