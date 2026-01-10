認清誰該長抱、誰該「分手」？切老公開漲贏大盤的長線策略！
今（2025）年市場呈現明顯分化：AI概念股與台積電（2330）、輝達（Nvidia）等科技龍頭節節攀高，而未持有這類標的的投資人，卻普遍面臨組合停滯甚至回檔的落差感，開始質疑自己的長線策略是否仍然有效。事實上，長線投資從未保證所有標的都會有不錯的報酬，關鍵在於選對題材並維持紀律。
長線投資達人 切老（謝毓琛） 小檔案
大學設計系副教授，臉書粉專「切老滾雪球」板主，同時也是專注於企業規模增長的長線投資人，著有《能力圈選股，投資致勝的關鍵》一書。
本刊專訪長線投資達人、臉書粉專「切老滾雪球」板主切老，切老投資股市超過20年，是巴菲特的忠實追隨者，50歲前就存到2千萬的股票資產。這次從宏觀的視角解析如何在分化行情中堅守信念，以產業結構與企業競爭力為基準，判斷哪些個股終究會回到合理價值、值得耐心等待；又有哪些已脫離基本面、可能成為無法回頭的價值陷阱。
長抱並非盲抱 著重可判斷性與企業長期競爭力
2025年的市場分化，讓切老更清楚看見：長線投資也存在不可預測的風險。全年漲勢多集中在AI相關產業，他以傳產成長股為主的投資組合約回檔了1成。
但他不以單一年報酬論成敗，而是回到產業環境與企業體質來檢視持股。如保瑞（6472）受美國醫療政策與關稅影響、鈊象（3293）處於新版圖擴張期，短線表現平淡並不等同結構轉壞，單一年分化不足以否定長期價值。
真正需要警覺的，是基本面已發生質變的公司。今年8月，他對材料-KY（4763）罕見啟動停損，因該公司營收在無預警下驟降4成以上，遠超過正常業績波動；切老認為，該公司正面臨區域環境劇變，加上關稅與景氣轉弱的雙重壓力，導致該公司對需求與供應鏈的掌握度已經不足信任。
「不一定是公司不好，而是這家公司目前的經營狀況和透露的資訊讓我沒有太多可以做決策的依據，不確定性超出我能容忍的範圍。」切老說道。
他在震盪市場中的原則是：長抱而非盲抱。只要企業競爭力未受損，他不會因股價回檔或本益比偏高而急著賣出；如Meta因稅務因素短線回落，但用戶與營收仍強，他選擇逢低加碼。
相反地，若持股像材料-KY 出現過多不確定因素，他會主動調整甚至出清，以避免陷入「看不懂卻硬抱」的風險。切老強調真正重要的是「可判斷性」、「企業長期競爭力」，而非短期價格高低，這正是他區分「短期低估的好公司」與「可能走向長期衰退的價值陷阱」的核心標準。
長線投資秉持4大信念 不被市場情緒與雜訊干擾
長線投資的路途中，真正的挑戰是抵抗噪音。當市場朝反方向走、社群唱衰、媒體放大恐慌時，如何保持個人判斷？切老分享自己投資時的4個信念。
信念1：專注能力圈，深耕自己真正理解的企業。他長期只持有少數公司，透過反覆閱讀財報、追蹤產業結構與競爭動態，建立對基本面的深度掌握，才能在市場嘈雜時分辨短期雜訊與真正的體質轉壞。
信念2：拉長時間尺度思考投資。他強調，長線投資不是年年必勝，而是能穿越多個牛熊週期。成長股一年跌3成並不罕見，只要企業體質持續變好，價值就會在時間中累積。當投資週期拉到5年或10年，短期波動自然不再構成威脅。
信念3：坦然面對錯誤並調整。他不期待所有持股都大漲，因為最終往往是少數表現亮眼的公司拉動整體報酬。
信念4：以正向經驗支撐長期主義。多年累積的回報讓他能冷靜面對市場回檔。他持續閱讀巴菲特、蒙格、彼得林區等大師的經典，調整思維，並以自身研究為判斷核心，當外界意見與觀察不符時，仍能保持獨立思考與紀律，這是他在波動市場中穩住步伐的關鍵。
走向2026的心法 集中火力在有護城河的產業龍頭
切老認為，主動投資的比較基準應放在「長期打敗大盤」，而非逐年競賽。連巴菲特都無法年年勝出，一般投資人更不必設下不切實際的目標。
他建議若3到5年年化報酬率能達到約10%，已屬相當不錯；若長期績效持續落後大盤，則應果斷把核心資金轉回被動指數基金。
2025年的市場分化也讓他重新思考選股策略：在川普政府主導的國際政經變化下，「強者恆強」的投資主軸短期內不會改變，從景氣循環股或低本益比標的找機會的難度越來越高，與其固執對抗市場，不如認清自己的能力邊界。
切老在今年中對投資組合進行關鍵調整，將科技類股包含半導體拉高到30%以上，涵蓋台積電、蘋果、特斯拉、Meta等龍頭；傳產仍以鈊象（3293）為主，占約40%，醫藥類的保瑞（6472）占比約12%。
這個配置展現3個可供學習的心法：首先是集中火力在真正理解的標的，他手中雖有三、四十家企業，但僅10支的單一持股占比超過整體投資組合比重5%；其次是動態調整而非死守不變，當發現科技以外產業的預測難度提高，他果斷提升科技股比重；第三是選擇護城河明確的產業龍頭，而非押注不確定的復甦題材。這種集中且靈活的配置策略，正是他應對分化行情的具體實踐。
但他也強調，每個人的能力圈不同，重要的是建立適合自己的判斷標準，而非盲目跟隨任何投資達人的選股。當方向正確，時間會成為最好的朋友；但若基本面出現無法判斷的變化，果斷修正才能避免把損失拖得更久。
(內容僅供參考，投資請謹慎為上)
文章出處：《Money錢》2025年12月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
