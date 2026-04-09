認為李貞秀不適任？柯文哲：好不好其實大家看也知道 但做事還是人情世故

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委李貞秀因近期爆發許多爭議，包含稱新竹市長高虹安收創黨主席柯文哲700萬、以及被爆是高虹安案檢舉人之一等，遭黨員檢舉後移送中評會，外界預料將在近期被開鍘。民眾黨創黨主席柯文哲今（9）日被問到是否認為李適任，柯文哲說，「她的去留問題，大家也不要逼她，給她一點時間去準備，大概就是這樣」、「那做好不好其實大家在看也知道，但是我還是，做什麼事情人情世故義理，就這樣。」

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民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／方炳超攝）

柯文哲今天與民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌一同舉行記者會，但各界仍關心李貞秀去留問題。媒體問柯，對於現在李貞秀擔任立委，覺得表現如何？她還是合適的人選嗎？柯文哲說，李貞秀的事情鬧太久了，在立法院的表現還是要看個人的表現，還是要接受社會的檢驗，所以還是在於她個人的表現。她的去留問題，大家也不要逼她，給她一點時間去準備，大概就是這樣。

媒體追問，要給一些時間準備，是不是代表中評會下週一可能也沒有辦法做出裁處？柯文哲回應，中評會本來今天下午要開會，他剛才知道說，是因為成員有一些出國，所以確定是下週一開會。柯文哲表示，民眾黨，他們很努力地建立制度，中評會既然是一個獨立審議的機構，就應該給他獨立運作，「那做好不好其實大家在看也知道，但是我還是，做什麼事情人情世故義理，就這樣」。



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