認為「擋軍購」非監督？新白6委至少３人渴望撕小藍標籤？

民眾黨新任6名立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀，將在明（3）日宣示就職。在新的會期中，民眾黨8名立委是否會依循著「小藍路線」審理法案備受外界關注。對此，民進黨立委莊瑞雄在《台灣最前線》節目中指出，就他所知，新任的民眾黨立委中，至少有三人意識到「若持續走小藍路線，民眾黨恐走向滅亡之路」的問題。

莊瑞雄直言，原本2026民眾黨只要提名一隻母雞，要在各縣市選區裡面要上一席議員，不是問題，但民眾黨若繼續被貼上小藍標籤，不只沒有主體性，它就只有一條路，就是「滅亡」，而新任的民眾黨立委中，至少有三人意識到這個問題。

莊瑞雄指出，新任民眾黨立委洪毓祥、蔡春綢等人，他們與上一任的民眾黨立委的個性，相比之下較為很溫和，他們不只意識到，不見得全都要聽國民黨的，且也體認，擋下了十次的軍購案，不僅不是監督，更應該要溝通、辯論。莊瑞雄表示，若要好好監督國家，就應該符合程序、進到委員會大家好好討論，國家是大家的，希望新任的民眾黨立委可以認同。

