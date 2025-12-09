認當詐團內鬼！仙塔律師坦承洗錢 願返還犯罪費用盼減刑

（記者張芸瑄／綜合報導）以「仙塔律師」名義經營社群的網紅律師李宜諪，因被控在靈骨塔詐騙案中向主嫌吳芳儀透露偵查內容，並轉達隱匿財產的指示，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌起訴，求刑一年。案件於今（9日）第三度開庭時，李宜諪態度出現重大轉變，當庭改口全數認罪，並表示願意將先前向吳芳儀收取的律師費繳回，作為犯罪所得以求減刑。她也不再主張傳喚證人及聲請專家鑑定，並接受法院維持對她的限制出境、出海處分。

李宜諪在前兩次開庭時始終強調無罪，表示自己沒有犯罪意圖，相關行為僅屬「無效幫助」。她主張，替當事人傳話屬於正當行使辯護權，也是《憲法》保障的「秘密溝通權」。同時，她也質疑檢方在偵訊過程中未充分告知涉嫌罪名，並向法院聲請法學者鑑定相關法律爭議。她更自評所涉罪名「並非重大犯罪」，認為無必要對其採取限制出境等強制措施。

然而，法院於前一次開庭時提醒她，若最終被認定有罪，先前的辯論內容將難以成為量刑減輕的理由。此番提醒讓李宜諪當庭神情顯露不安，結束庭訊後又與辯護律師商議許久。今日再度出庭時，她已更換律師團隊，策略也從原先的全面抗辯轉為對自身行為的法律評價提出說明。庭後，她未多作回應，只簡短表示：「法律見解交由法院判斷。」

本案源於檢方偵辦靈骨塔詐騙案，主嫌吳芳儀與男友呂英菖等人涉嫌詐騙上億元，曾有工程師因遭騙 3500 萬元後走上絕路。檢方今年（2025 年）4 月搜索約談時，吳芳儀原找律師趙浩程陪同，而後由李宜諪代為處理陪訊。

根據檢方掌握的群組對話內容，李宜諪與吳芳儀會面後，曾在詐團群組內傳訊息，表示吳女希望先出售家中鏡台附近的珠寶飾品，並提到若遭羈押，車輛可由表弟協助出售，以免遭扣押。她也代為轉述吳芳儀「一定要賣掉」的想法。

此外，作為陪訊律師的李宜諪，在吳芳儀被裁定羈押後，疑似向在場等候消息的共犯陳永山透露偵查細節，包括羈押原因及案情內容。檢方因此認定她涉犯洩密與洗錢相關罪名，並據此起訴。

在今天的庭訊中，李宜諪全面認罪，並表示願意繳回陪訊所收取的律師費，以符合法規中「自動繳回犯罪所得」的減刑要件。其新任辯護律師說明，李宜諪首次接觸陳永山時，並不清楚其身分，詢問案情時一時不慎洩漏偵查內容，現在願意尊重起訴內容並承擔責任。

辯方也指出，李宜諪已撤回傳喚共同被告作證、勘驗偵訊光碟以及委請法律專家鑑定等聲請，並決定不再提出新的事證。至於先前提出解除限制出境的聲請遭法院駁回，辯方表示李宜諪均予以尊重。若同案律師在後續庭訊中提及李宜諪，她也放棄到場反對詰問。

檢方則表示，對於李宜諪撤回證據調查聲請採取善意回應。法官在庭上指出，已備妥李宜諪原本希望調閱的偵訊光碟逐字稿，並附卷供參。另因詐團主嫌等被告羈押在押，其審理較為急迫，李宜諪與其他涉案律師的案件將另行排期開庭。

