認真嗎？美國會議員批藍白擋軍購 藍議員狂嗆：再唧唧歪歪「制裁美國」

記者陳思妤／台北報導

國民黨桃園市議員詹江村嗆，再唧唧歪歪就制裁美國（圖／翻攝自詹江村臉書）

藍白數度封殺8年1.25兆國防特別條例，民眾黨團自提版本大砍上限到4千億。美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）3日重話發聲，對台灣在野黨大幅刪減國防預算感到很失望。對此，國民黨團喊冤稱，未進行任何審查，何來刪減？國民黨桃園市議員詹江村也大嗆，美國如果再唧唧歪歪，就宣布制裁美國。

AIT美國在台協會處長谷立言日前喊話，「自由不是免費的，美國不應獨自承擔，美國只能在盟友自力自助下提供協助」。不過，藍白仍在程序委員會10度封殺8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，連付委審查都不讓。並在上個會期的最後一個工作日，再度擋下政院版國防特別條例，只讓民眾黨團上限4千億的版本付委。而國民黨副主席蕭旭岑也率團前往中國，國共智庫論壇昨天在北京登場。

廣告 廣告

維克3日在社群平台X分享新聞直指，看到台灣立法院的反對黨大幅刪減賴清德的國防預算，「我感到很失望」。對此，國民黨團書記長林沛祥稱，外界將立法院尚未開始全面審查之預算程序解讀為「已刪除」或「大幅減項」，均屬誤會或過度解讀，民眾黨團版軍購條例，雖於日前付委，未進行任何審查，並無最終定案，何來「刪減」之說？

詹江村也在社群平台大嗆，「美國如果再唧唧歪歪，我們就宣佈制裁美國我們就宣佈制裁美國」，半導體外銷美國都要課徵20%手續費，看美國能有多硬。

詹江村稱，「你以為美國敢侵略台灣嗎？鷹擊系列飛彈能嚇死美軍了！只有底氣夠硬才能受人尊重，面對川普就是要比他硬」。

更多三立新聞網報導

表態親中！中國人酸「總統輸三次了」詹江村開戰：統一不是消滅中華民國

親中大翻車？詹江村遭中國人點名「騙吃騙喝要飯」他急辯：都花自己的錢

國民黨議員喊我親中我驕傲、遠離戰火 網：快賣台灣資產廢國籍移民中國

柯文哲嗆藍別高估自己「蕭旭岑竟喊事實」 藍議員：鄭麗文團隊令人失望

