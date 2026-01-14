「認真對待每則求助留言」 國台辦稱幫1台灣網友在中國找到親人 仍不理于朦朧案

新北市 / 林彥廷 綜合報導

台辦中國國台辦於去年10月開通臉書帳號「國務院台辦發言人」引發熱烈討論，國台辦先前聲稱有台灣網友留言尋親，今（14）日更指出，已經幫其中一名網友找到失散多年親人，正在溝通安排回鄉。而對於網友不斷留言追問于朦朧案一事，則未多作回應。

國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，「國務院台辦發言人」臉書帳號於2025年10月開通後，受到台灣民眾高度關注，希望通過這個平台得到一些幫助。近期收到近10位台灣網友留言希望協助尋找他們在大陸的親人。

朱鳳蓮指出，他們認真對待每一則求助留言，協調相關地方台辦迅速與台灣網友聯繫溝通，了解情況，積極推進尋親事宜。在多方努力下，現在有一則好消息向大家通報，湖北省、黃岡市、黃梅縣三級台辦通力合作，已幫其中一名台灣網友找到了他在黃梅失散多年的親人，正在溝通安排回鄉祭祖事宜。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞是血濃於水的一家人。接著用客語、閩南語說出「台灣鄉親來尋親，台辦一定會幫忙！兩岸同胞一家親，常來常往心連心！」

朱鳳蓮說，歡迎廣大台灣同胞更多關注國務院台辦發言人臉書帳號。他們也將不斷強化信息發布和服務，為台灣同胞來大陸尋親尋根、交流參訪等提供切實的幫助和支持。

