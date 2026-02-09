認真「贏到有剩」！自民黨比例代表候選人數不夠 讓小黨白賺14席

日本第51屆眾議院選舉結果出爐，自民黨奪得316席，不僅單獨過半，更跨越3分之2門檻。（圖／達志／美聯社）

日本第51屆眾議院選舉結果出爐，自民黨奪得316席，不僅單獨過半，更跨越3分之2門檻，成為日本戰後首個取得「超級多數」的政黨。不過，在比例代表部分，自民黨因名冊候選人不足，在4個區塊短缺14席，相關席次被分配給中道改革聯合、日本維新會等小黨。另方面，「未來團隊」（チームみらい）在近畿區塊因候選人未達得票門檻，原可取得的2席亦轉由他黨獲得。

NHK報導，具體來看，在南關東區塊，自民黨獲得足以分配10席的選票，但名冊短缺6席，其中2席轉由中道改革聯合取得，其餘分別分配給日本維新會、國民民主黨、令和新選組及「未來團隊」。東京區塊方面，自民黨短缺5席，其中2席由中道改革聯合取得，其餘分配給國民民主黨、參政黨與「未來團隊」。

此外，在北陸信越區塊，自民黨短缺2席，全數轉由中道改革聯合取得；中國區塊則短缺1席，由日本維新會遞補。另一方面，「未來團隊」在近畿區塊雖取得可分配2席的得票數，但名冊上的2名候選人因在重複參選的小選舉區中，得票未達有效票10％的法定門檻，依法自比例名冊中刪除，原應取得的2席最終由中道改革聯合與日本維新會各獲1席。

針對這次大勝，自民黨政務調查會長小林在NHK開票節目中表示，選民對首相高市早苗提出的積極財政政策，以及透過戰略性投資打造強健經濟的方向，給予了正面回應。多名自民黨高層也指出，高市政府在內閣支持率領先的情況下，果斷決定提前解散國會，使在野黨準備不及，加上成功動員年輕族群參與投票，都是勝選的重要因素。

