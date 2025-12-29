北捷無差別殺人事件後，網路出現批評警察出勤太慢、不敢果斷用槍的聲浪。攝影鄒保祥

吳傳立／退休人士

你看，如果我是中國。輕輕鬆鬆的幾根火材點下去之後，你們台灣內部自己的各方民意，就是這麼自然而然地越燒越旺！

憑什麼？就憑我中國就是看穿了你們的溫情與理盲！就是看穿了你們「只在乎溫情」、「只關注個人」、「不在乎制度性結構性問題」的思考盲點！

基層員警是不是一個很辛苦的工作？當然是！

基層員警的家屬會不會很心疼員警？當然會！

長年以來，警政本身是不是有很多必須改進的地方？從警政制度、指揮系統、硬體設施到員警裝備，是不是有很多必須要改進的地方？當然是。

在任何國家裡，會不會本來就有很多日常生活裡、在警察執法過程中，因為無數種原因，而對基層員警心生不滿的市民？難免有。於是對於這種人而言，「逮到機會就要對警察大酸大酸」也就變成再正常不過的事。

但是，台灣人本性這麼善良，是不是最討厭那種「不懂感恩」的人？當然是！

於是，如果～我只是說如果～如果我是中國對台辦公室，我一定會利用這個時機，在網路上到處煽風點火。

點什麼火呢？只要有「真人」罵警察「辦事不力」，我就集中網軍火力把它用百倍的力量放送。

如果罵的人不夠多，我就多弄幾組假帳號，拼命到處罵警察「出勤太慢」、「不敢果斷用槍」之類的。

基層員警以及家屬們看到這樣的批評，會不會心痛、會不會發出不平之鳴呢？當然會！善良的台灣人民看到這樣子沈痛的呼籲之後，會不會跳出來支持員警呢？肯定要的！

這時候，如果你看穿了這種把戲，跳出來呼籲「大家冷靜」？對於心疼不已的員警家屬而言，明明「的確就是有那麼些個真人」在網路上批評基層員警！明明就是有那麼多的輿論在攻擊警察辦事不力！你要那些員警家屬親友如何「冷靜」？「只怕這個跳出來呼籲的也是個假帳號真網軍吧？」

於是，明明「只有極少數『真人』在責備基層員警」、明明「絕大多數民眾都是在要求檢討警政制度（如勤務制度）、指揮系統、硬體設施、員警裝備以及亂刪警政預算的可惡立委」，但是網路輿論卻迅速簡化演變成「警察好可憐，賣命還要被批評」以及「難道出了這麼大的事情，連檢討都不可以嗎」這兩種民意的高度對立。

尤有甚者，當網友在經濟日報「中正一分局局長回應」臉書貼文下方質疑「為何不追問台北市長在從犯案到死亡這段期間內的作為」時，經濟日報身為一個有公信力的主流媒體，竟然回答「以您的邏輯，請問您又在做什麼？」、「檢討任何人都不會讓逝去的三條命回來」？

反問「網友在幹什麼」？難道該網友手握市長的權力責任？抑或該網友腰間配有警察的槍枝火力？「檢討任何人都不能挽回生命」？沒有人要檢討基層員警！要檢討的是制度與指揮體系，以及該負全責的長官！不檢討改進，萬一下次是三十條、三百條、三千條命怎麼辦？

但總之，就是在各種荒謬的總合之下，什麼警政制度指揮系統硬體設施員警裝備警政預算各種制度性的問題，都被掩蓋下去不說。只剩下溫情的眼淚與激情的對罵。台灣內部的民意當然也就更加對立、激化了。

你看，如果我是中國。輕輕鬆鬆的幾根火材點下去之後，再加上演算法機制的「同溫層效應」，你們台灣內部自己的各方民意，就是這麼自然而然地越燒越旺！越來越對立、激化！

憑什麼？就憑我中國就是看穿了你們的溫情與理盲！就是看穿了你們「只在乎溫情」、「只關注個人層面」、「不在乎制度性結構性問題」的思考盲點！

其實這齣戲我們之前在香港的案例中就已經看過了。當時香港不也是「撐警隊」之聲四起嗎？

認知作戰如火如荼中。如果你也願意睜大眼睛看清楚。

