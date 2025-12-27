認知作戰！中國社群瘋傳琉球回歸假訊息 正妹驚恐：我根本不是琉球人

國際中心／程正邦報導

中國抖音出現大量「琉球正妹回歸」假影片，日本女偶像岸美優（右圖）也被被盜用畫面。(圖/翻攝抖音、岸美優IG)

近期中國社群平台（抖音、小紅書）掀起一波「琉球（沖繩）主權輿論戰」，大量散布所謂「日本正妹想當中國人」、「琉球女孩盼祖國接領」的短影音。然而，日媒實地調查後發現，這完全是一場大規模的「跨國造假」行動。影片中的女性不僅並非琉球人，甚至對被標註「回歸中國」的字幕毫不知情，受害者直呼：「這種惡意改編令人感到毛骨悚然！」

中國抖音出現大量「琉球正妹回歸」假影片，讓日本人相當無言。（圖／翻攝自X平台 @@shiroshiba_yuki）

惡意移花接木：埼玉正妹變身「中國琉球人」

根據日本電視台《日テレNEWS》的追蹤報導，中國社群近來流傳多段宣稱是日本女孩表達對中國嚮往的影片。字幕標註著：「我是中國琉球人，不算是日本人」、「如果我去中國生活，你們會帶我吃什麼？」等煽情文案，引發無數中國網友熱血留言，高喊「歡迎回家」、「四川隨妳吃」。

然而，媒體尋獲其中一名被盜用影像的當事人「わだりこ」。她接受訪問時一臉錯愕，強調自己是埼玉縣人，與沖繩（琉球）毫無淵源。她表示，原影片只是分享日常生活，卻被不明人士下載後，配上日語原音完全沒有的簡體中文字幕，塑造出她想「棄日投中」的假象。

偶像也受害：岸美優影片遭竄改，經紀公司嚴正聲明

受害者不只一人。日本女子偶像團體成員岸美優的宣傳影片也遭同樣手法盜用。影片中她甜美的笑容被配上「希望琉球早日回歸」等政治口號。其所屬經紀公司對此表示震驚與憤怒，嚴正澄清：「藝人從未發表過影片字幕上的任何言論，這種盜用行為令人深感不安與遺憾。」

認知作戰新手法：利用「愛國流量」製造領土爭議

專家分析，這類影片鎖定中國內部強烈的民族主義情緒，透過「日人認祖歸宗」的敘事獲取龐大流量。背後目的除了賺取分潤，更可能是在潛移默化中向國際與國內傳遞「琉球主權未定論」，試圖在數位領域進行領土主張的認知重構。

日本政府先前已針對此類假訊息做出回應，強調沖繩主權地位無庸置疑。此次當事人親自現身說法，不僅揭穿了「琉球女孩」的謊言，也提醒大眾在滑社群媒體時，務必警惕這種「聲畫不一」的低劣造假手段。

