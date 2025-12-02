認知戰？俄宣布奪下「紅軍村」 普欽換上迷彩服聽戰報
俄羅斯宣稱已奪下烏東後勤要地「紅軍村」，還有烏克蘭東北部一個重鎮。這個消息，特別選在美俄會談前夕公布，普欽還高調穿迷彩服，聽取戰況。不過專家認為，俄軍應該還沒有百分之百控制紅軍村，會先對外放話是一種「認知戰」。
俄羅斯近日宣稱已經奪下烏東後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）和東北部重鎮沃爾臣斯克（Vovchansk），此消息恰好在美俄會談前夕公布。普欽更是身著迷彩服高調聆聽戰況，展現強硬姿態。然而，戰爭研究所認為俄軍可能尚未完全控制波克羅夫斯克，這種搶先宣布的行為可能是一種認知戰手法。同時，烏克蘭前線激戰持續，無人機威脅日益增加，當地民眾紛紛採取防護措施，而國際社會對烏克蘭的援助問題仍存在分歧。
烏東波克羅夫斯克的衛星城米爾諾赫拉德，巷戰也已經爆發。烏軍透過畫面強調他們仍在奮戰中，但俄羅斯迫不及待地公布了聲稱已完全控制烏東後勤樞紐波克羅夫斯克的消息，並展示了揮旗影片作為證明。俄方迅速將這一消息報告給普欽，普欽表示，波克羅夫斯克是一個重要地區，他們都了解它的重要性，這將確保俄方逐步達成所有核心目標。值得注意的是，普欽在聆聽戰況時特地換上了迷彩服。
然而，從地圖上看，俄羅斯實際上並未完全掌控波克羅夫斯克。ISW戰爭研究所認為，俄羅斯急於宣布這一消息，實際上是為了影響美俄談判結果，進行所謂的認知戰。烏克蘭總統澤倫斯基承認波克羅夫斯克及其他前線區域正在進行激烈戰鬥，但他也強調烏軍在庫皮揚斯克取得了更大的成功，幾乎將俄軍完全清出該地區，這與俄羅斯聲稱奪下庫皮揚斯克的說法相矛盾。
12月一開始，俄羅斯就擴大施壓，發射飛彈攻擊烏克蘭中部的第聶伯羅市，一間汽車修理廠被波及，現場煙霧迷漫，連屋頂都被炸垮。有民眾甚至開車直擊飛彈落下的瞬間。相比飛彈，在戰場上威脅最快速上升的是無人機。隨著俄軍頻繁使用小型廉價無人機攻擊，哈爾科夫州的伊久姆決定沿街架設防護網。
架設無人機防護網的人員表示，他們這麼做純粹是因為熱愛烏克蘭，盡己所能工作，並認為他們的工作做得很好。伊久姆的居民警覺心特別高，因為該地曾在俄烏戰爭初期被俄軍占領並上演大屠殺，他們無法接受俄軍捲土重來。一位伊久姆居民表示，至少網子架起來後，被擊中的機率會更低，他們真的希望如此。
美國希望俄烏之間能盡早達成和平方案，但俄羅斯堅持烏克蘭必須割讓領土才能和談，這一點歐洲也表示難以接受。法國總統馬克洪表示，俄羅斯至今沒有發出任何訊號，也沒有停止侵略，烏克蘭是唯一能討論領土問題的一方。馬克洪為烏克蘭撐腰，但歐洲對烏克蘭整體的援助金問題似乎又喬不攏。英國金融時報報導歐洲央行傳出拒絕為1400億歐元的烏克蘭貸款提供支持，若消息屬實，恐怕會影響國際社會對烏克蘭財政援助的後續安排。
其次川普特使魏科夫（Steve Witkoff）的立場也持續引發外界質疑，CNN報導他除了曾在第一次見普欽時將手放在胸口，更被爆料私下教普欽怎麼過招川普。CNN記者 Matthew Chance表示，一份洩露記錄揭露魏科夫，曾指導克宮如何和川普打交道，消息進一步加劇批評者對他偏袒的指控。
不過這次的美俄會談 ，川普另外安排女婿庫許納隨 ，白宮發言人更在會前表示樂觀看待達成協議的可能性 ，態度與烏克蘭和歐洲透露出的擔憂形成對比。
