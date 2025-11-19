認知戰？王世堅8字金句登中共軍艦 顧立雄：民主台灣更顯從從容容

民進黨立委王世堅過去質詢時「從從容容、游刃有餘」成為迷因爆紅，中共解放軍海軍989編隊日前甚至在甲板上排出這8字。對此，國防部長顧立雄今（19）日回應，中國面對他們的軍方的高層不斷的被整肅，這樣的認知作戰並不會成功。

中國海軍989編隊15日搭載2100餘名軍校學員和官兵，自山東青島軍港啟航，展開新一輪遠海綜合實習，從山東青島某軍港解纜起航，開始執行遠海綜合實習任務，並訪問越南、馬來西亞，以及印尼3國。而在航渡期間，來自海軍工程大學、海軍航空大學的軍校學員，則在綜合登陸艦「長白山號」的飛行甲板上，以人形排出綠委王世堅爆紅的質詢金句「從從容容」和「游刃有餘」字樣。

對於中共的作為是否想要進行認知作戰？顧立雄回應，中國確實是試圖想要達到認知作戰，但這樣的認知作戰並不會成功；中國面對他們的軍方的高層不斷的被整肅，然後不斷有這樣的新聞存在，又不斷的被消失，比起這樣子的一個現象，我們民主社會的台灣，顯得更從從容容。



