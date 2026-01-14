認立院「AI基本法」版本不夠完美願持續完善...吳誠文指產業界發展相當仰賴：不犯7大原則都可自由發展

2025年底立法院三讀通過《人工智慧基本法》，該案經國科會草擬，本該轉移主導權給數發部推動，但立院設定國科會為主管機關，後續國科會也宣布會協同數發部共推AI產業發展。國發會主委吳誠文今（14日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，產業界非常仰賴「AI基本法」，因為其提供業者彈性和創新空間，並沒像歐盟設定一堆的紅線，只要遵守當中的七個原則，業者就都可以自由發揮。

被問及是否對去年底通過的「AI基本法」，設定主管機關為國科會有所意見，吳誠文表示，他沒有不滿，僅是認為該法條的設計有一些部分並不完美，但在執政上一定會把它朝完美的方向發展。

至於為何不向政院提出不副署的請求，吳誠文坦言，想盡量減少衝突，更何況「AI基本法」若出狀況再擋下去，其實也不好，因為產業界是非常仰賴這部法律。



吳誠文說明，「AI基本法」提供業者彈性和創新空間，基本法裡並沒像歐盟，制定一大堆的紅線，他們定了什麼能做，主要有七個原則，在這些原則之下，可以確保發展時有原則可依據，只要不去危害社會，確保安全、永續、問責，業者就都可以自由發揮。



吳誠文也說，即使是在訓練模型或研發的階段，這些原則都很容易遵守的。他比喻，「就講說我現在要做一把非常鋒利的刀，我的使用目的很清楚，是在廚房使用。那我們法律就規定，你不能這種東西不能出現在捷運上面。」



吳誠文強調，法律要很明確地去規定這些使用的範圍，讓業者有規則可循。對於執行方面，他說，他們現在正在規劃當中，卓院長也已指示國科會來負責，對此他一定會努力。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

