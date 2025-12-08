《認罪之罪》演什麼？劇情簡述+角色完全解析：被指殺夫的全道嬿遇上魔女金高銀，兩人關係為何越走越近？

《認罪之罪》由全道嬿和金高銀「兩大實力派女演員」加上 19 禁標籤，吸引大眾注意。《認罪之罪》並不是一部輕鬆的小品，而是更接近一部拆成 12 集播出的社會懸疑小說，會讓你越看越入戲，開始認真思考誰在說謊、誰又真的無辜。

《認罪之罪》韓文片名是《자백의 대가》，英文片名是 The Price of Confession，直譯就是「認罪的代價」。導演由曾執導《愛的迫降》、《我的女神室友斗娜》的導演李正孝執導，電影《戀人絮語》、《特別搜查：死囚來信》的導演權宗官擔任編劇。故事從一樁看似「妻子涉嫌殺夫」的案件出發，一路往女子監獄、媒體輿論與女女連帶延伸，讓「認罪」這件事本身也變成可以被交易的籌碼。

廣告 廣告





劇情簡述：殺夫疑雲變成危險交易！劇情從一通「我要認罪」開始說起

故事主角安允秀，是一名在中學任教的美術老師，私下風格隨性又有點自由派，穿搭鮮豔、說話直接，對女兒有滿滿母愛，也滿懷「一定要守住幸福家庭」的願望。有一天，她照常走進丈夫的工作室，卻不是被迎接，而是看見丈夫倒臥血泊、沒有了生命跡象，她原本只是第一個發現屍體的人，但很快就被警方和檢方鎖定成最有力嫌犯。

真正讓她被懷疑的反而不是實質證據，而是她「過於鎮定」的反應，她在靈堂上會露出笑容，接受偵訊時偶爾還接得上玩笑，甚至在丈夫死亡後，能冷靜把家裡物品放到二手平台出售，這些行為落在檢察官白東勛眼裡，全部都成了「不自然的証據」，在他的重組之下，案情被拼成一套脈絡清晰的「殺夫故事」，最終讓允秀在一審被判無期徒刑，與年幼女兒被迫分離，送進女子監獄。

就在她被關進獨居房、人生幾乎陷入絕望時，隔壁牢房忽然傳來一個陌生女人的聲音，對方開口就是一句完全不合常理的提案：「妳老公，是我殺的。我可以替妳認罪。」條件是，允秀必須在出獄之後，替她完成某件事。這個從牆壁那頭傳來的交易提案，成了全劇最關鍵的轉折，也讓故事正式從單純的「殺夫疑案」，進入兩位女主角的危險共犯關係。

角色介紹一、全道嬿飾演安允秀，笑著被懷疑的殺夫嫌疑人

由全道嬿飾演的安允秀，是一個表面看起來很亮眼的人。她在學生眼中既酷又好相處，喜歡穿顏色飽和的衣服，說話直接、不太拘泥框架，對女兒也展現百分之百的投入，然而，這樣看似隨性而自由的外表下，其實藏著非常深的匱乏感與不安全感。全道嬿在受訪時就提到，她抓住允秀的核心，是「成長過程中留下的家庭缺口」，以及對「好好組成一個家」這件事的執著，也因此當一切瞬間崩塌時，她本能地用笑、用玩笑話、用看起來不在乎來保護自己。

也正因為她的反應與世俗期待的「死者家屬」不太一樣，她從受害者遺孀，迅速被推向「可能殺夫的女人」這個位置。觀眾在看劇時，一方面會被她抱著女兒痛哭的畫面打動，一方面又會因為她在警局或靈堂的某個眼神，而忍不住產生「她真的完全無罪嗎」的疑問？全道嬿把這種模糊演得很到位，讓安允秀既不單純是冤案受害者，也不會被簡單貼上惡女標籤，而是停在現實感很強的一個灰色地帶。

角色介紹二、金高銀飾演慕恩，剃到耳上的魔女為何伸出手？

慕恩則是《認罪之罪》裡最具話題的角色，由金高銀演出。她被控以毒藥殺害自己任職的牙醫夫婦，在案發現場停留了二十多分鐘才被警方帶走，從被捕到受審，幾乎沒有明顯情緒起伏，媒體與大眾給她貼上的標籤，是「魔女」與「精神異常」，但沒有人真正搞得清她的動機與底線。在造型上，金高銀為了慕恩這個角色，主動向導演提議剪成接近半剃髮、頭型幾乎完全曝光的超短髮，她不希望角色躲在瀏海或長髮後面，而是整個人坦坦蕩蕩地出現在鏡頭前，卻依然讓人看不透，慕恩在監獄裡注視允秀的方式，很像一個在觀察實驗對象的研究者，語氣溫和、態度平靜，但每一句話都帶著推力。

當她主動向允秀提出「由我來替妳認罪」這個近乎荒謬的交易，看起來像是一種伸手救援的善意，但又同時像是精心設計的一場心理遊戲。到底是出於同情、罪惡感，還是另有打算，劇集不選擇一次講清楚，而是讓觀眾隨著她的每一個選擇慢慢去推敲，也因此，許多觀眾會自然把兩人的關係讀成一種「危險女女關係」，不是傳統意義上的愛情，卻帶著很強烈的吸引與依賴。





角色介紹三、朴海秀飾演白東勛，從刑警變檢察官的偏執追真

白東勛由朴海秀飾演，是地方檢察廳裡備受期待的一顆星。出身刑警的背景，讓他對現場細節與物證非常敏感，他看待案件的方式，就像在拼一幅只有自己看得懂的拼圖，對他來說，允秀的表情、言行與過去種種紀錄，都指向同一個結論，就是「她有可能是兇手」。

有趣的是，朴海秀在談到這個角色時，並沒有只用「正義感」來定義白東勛，反而更強調他的偏執與私心，他演的不是一個完美的檢察官，而是一個太相信自己判斷、害怕自己錯了的人。於是，當慕恩突然跳出來認罪，打亂了原先看似完美的證據鏈，他選擇的不是退一步冷靜，而是更用力地往兩個女人的關係裡鑽，試圖再次找到能說服自己的真相。





角色介紹四、陳善圭飾演張正九，拳擊手出身的「永不放棄」律師

張正九由陳善圭飾演，是一名拳擊運動員出身的小律師，在街邊開了一間名叫「丹芝」的小型事務所，與其說他代表律師圈的菁英，不如說他是體制邊緣最草根的一個存在，勝率不算漂亮，案件規模也談不上驚人，但他最大的特色就是「不會隨便放棄」。當大多數人都認定允秀罪證確鑿、只是等待刑期確定時，張正九仍然願意坐下來聽她把話說完，也願意一個一個去翻舊資料、找證詞之間的矛盾，他不是聰明到一出場就把所有人壓制的那種律師，反而常常顯得有點笨拙，卻也因為這份固執與認真，在冷硬的案件氛圍中多了一點人情味。





從女子監獄到媒體輿論，《認罪之罪》其實在暗喻整個社會？

除了四個主要角色，《認罪之罪》對空間與配角的鋪陳，也讓這個故事不只停留在案件本身。女子監獄的場景被拍得很有現實感，從入監時的搜身、分配牢房、第一次進入餐廳，到之後的放風、就醫、搭囚車被押解，每一個環節都帶著強烈的壓迫與秩序，彷彿跟著允秀一起，從完全不知道規矩的新來者，慢慢學會在這個封閉世界裡如何保護自己，也在過程中看到她性格中的某些面向被逼了出來。監獄裡的其他囚犯，構成另一個縮小版社會，有人掌控秩序，有人專門挑釁新人，也有人選擇站在邊緣觀望，而允秀和慕恩的交易，不只是兩個人之間的秘密，而是在這個小世界裡逐漸掀起漣漪的事件。

外部社會，媒體與輿論則不斷用自己的角度重述這樁「老師殺夫案」，她在靈堂上的那一個笑容、她在警局裡那句看似輕鬆的回答，或是她把物品拿去二手交易這種行為，都可能被剪成短短幾秒的畫面，變成大家用來判定她「是不是有問題」的依據。

因此，觀眾在追劇的時候就發現，《認罪之罪》討論的不只是一件命案，而是整個社會如何對待那些「看起來不像典型受害者」的人？當認罪可以變成一場交易，是不是當真相可以被不同敘事重組，也讓追劇的粉絲反思並檢視自己平常是如何面對新聞標題與社會事件。









延伸閱讀

《認罪之罪》好看在哪？小編真心話「5大必看原因」，影后級對決出懸疑劇新高度

《怪奇物語5》最終季劇情好像鬼打牆？6 個一定要懂的伏筆：Mr. Whatsit 身份揭曉、威爾黑化可能性解析



【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】