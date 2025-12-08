認罪哭喊「選2屆都虧損、不是貪心」 北市議員陳怡君涉貪「宣判日」確定了

北市議員陳怡君(右)與辦公室主任張惠霖(左)都認罪。資料照片。侯柏青攝



北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，因為被檢方查出詐領助理補助費，另外還向營建業者收取每月約3萬9千元「顧問費」，遭到起訴。今天（12／8）兩人開庭，陳怡君坦承犯行，但強調犯案並非貪心，另外涉嫌提供顧問費的建商胡姓董事長否認犯行外，同案張惠霖等6名被告均坦承犯罪，並請求法院考量無前科，給予緩刑。

強調初衷是「選民服務」 嘆一場活動就要50萬

陳怡君今天開庭就哽咽表示，自己兩屆選舉皆虧損，從政多年並不富裕，「有時政黨活動一場就要4、50萬，政黨補助卻僅3至5萬元，疫情期間口罩、酒精都是基本款，當民代拿不出錢來買，選民服務怎麼辦？」

陳怡君也再度認罪，表示初衷是把選民服務做好，而非貪污牟利。「如果我是為了賺錢，就不會叫家人把房子拿出來當服務處、少賺租金補貼，我真的不是貪心的人。」她更強調已繳回犯罪所得，希望法官能考量情狀從輕量刑。

辦公室主任：對錢沒有概念，願意承擔錯誤

辦公室主任張惠霖也認罪表示：「我對錢沒有概念，但我承認錯誤，願意承擔。」

辯護律師也在庭上補充，陳怡君並非享受型或貪心型犯行者，兩屆議員任內支出高達1400萬元，遠遠超過本案涉及金額，更並未因從政財務變寬裕。另外，本案折射出助理費制度缺陷，民代辦公室長期面臨支出龐大、薪資偏低等結構性困境，「制度本來就不夠用」，呼籲從修法層面根本檢討。

今天開庭結束後，陳怡君全身包緊緊，整個人縮在厚重外套中，快步離去士林地院。全案訂於明年1月12日宣判。

