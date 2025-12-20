認與未成年女性行為！「受害者」現身控孫生：騙我去旅館拍攝

孫生出席「拳願」記者會。（圖／記者黃雅琪攝影）





YouTuber孫生今（20）日出席「拳願明星格鬥賽」記者會，在台上與對手秋偉互相放話嗆聲，突然間一名女子現身舉起「我是受害者」紙張，上台與孫生當面對質，孫生則反嗆已與對方用新台幣65萬元和解，孫生經紀人衝上台開轟主辦設局給孫生跳，場面火爆。

孫生與對手秋偉。（圖／記者黃雅琪攝影）

該名女子指控，在未成年時遭到孫生性侵：「以拍攝的名義約我去旅館！」他氣到痛斥對方：「對，我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎？妳還跟我要65萬！妳還要怎樣？」孫生經紀人衝上台喊道：「這位小姐，孫生已經賠償65萬元給妳，就是已經和解了，妳這樣是違法。」

黑衣女子（右）指控孫生性侵她。（圖／記者黃雅琪攝影）

記者會進行到一半，孫生被經紀人帶離現場，於場外接受媒體聯訪時承認，在該名女子未成年時發生過性關係，強調是合意性交並非性侵，且是多年前已經和解的案件：「趁我心智最脆弱的時候跟我要錢！」他稱自己絕對不會強迫對方發生性行為，希望大眾還他清白。

