認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖

2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。

王世堅坦言，若最終被徵召參選，還是會懇切的和黨中央表達有更適合的人選，國內每個政黨遇到每次選舉，都應該讓最強的人選出來參選才有道理。無參選意願一是因自認為不是民進黨台北市最強人選，二是存在私人考量。依蔣萬安執政幾年受肯定、歡迎的程度，蔣萬安要連任台北市長只是票數高低的問題，95%以上鐵定連任成功。因為父親跟、外祖父和自己都是白色恐怖的受害者，都曾受過蔣家父祖輩的政治迫害，若在民意選舉上還輸於蔣萬安，對自己而言是雙重壓力，若選輸會在全體白色恐怖受害家屬眼中恐很難堪。

王世堅點名2人適合選北市長 稱蔣萬安「95％會連任」

王世堅表示，苗博雅也是參選台北市長的適合人選，苗博雅雖不是民進黨籍，但民進黨的想法是「成功不必在我」。若民進黨提名吳怡農參選台北市長，便會全力支持他。但蔣萬安占盡了天時地利人和，有極大機率會連任，蔣萬安擔任市長將近4年，市民相處、舉辦活動和施政建設皆無太大的紕漏，且輝達剛好將總部坐落於台北，整個台灣傾國家之力想留住輝達，希望將輝達拉到台北。所以上述皆對蔣萬安影響正面，且蔣萬安確實在把輝達留在台北之事上付出很大努力，目前看來95%會成功。

王世堅認為，強力徵召的情況不會發生， 因為民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來，且自己在黨內屬於較會提出不同看法意見的人。和民進黨秘書長徐國勇於公於私都有很長久的交情，若黨有強力徵召的想法，自己早就會知道。而針對徐國勇先前提到會有更「大咖」的人參選台北市長，王世堅認為，行政院副院長鄭麗君，甚至行政院長卓榮泰出來參選，才是真的大咖。

王世堅提到，蔣萬安（見圖）擔任台北市長將近4年，市民相處、舉辦活動和施政建設皆無太大的紕漏。（資料照，柯承惠攝）

蘇巧慧是攻下新北最強人選？王世堅看好「公主復仇記」

針對2026縣市長選舉，王世堅認為，民進黨有很大機會贏下新北市，因為蘇巧慧本身就是個很強的人選，且蘇巧慧參選還有「公主復仇記」的一層意義，過去蘇貞昌擔任台北縣長時，成功連任且政績優秀。而針對桃園選情，王世堅表示，民進黨的兩位都適合，王義川聲量、知名度高，要在短期立刻上戰場知名度相當重要。何志偉也很早就在地經營走動了，何志偉抱持的「愚公移山」精神值得鼓勵。

王世堅看南高戰局

王世堅表示，若台南保持原先公平、公開的初選制，落輸的參選人不但退出也去幫忙選戰，如此一來，台南民進黨一定守得住，而民進黨目前也採用這樣的決定。高雄方面，則要看近一個月的變化，因為林岱樺在歷經波折後還有3萬民眾前來聲援確實不簡單，而林佳龍身為派系首領，表態支持後卻未站台造勢，有表態等於沒表態，甚至更糟糕。

