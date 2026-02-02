認蘇巧慧「對國民黨是極大挑戰」 黃志雄預言：新北8成機率維持藍天

國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）日接受媒體人黃暐瀚專訪，被問及如何看待民進黨新北市參選人蘇巧慧，他坦言蘇巧慧「對國民黨來講極大挑戰」，但對於新北維持藍天仍抱有80分以上的信心指數。（資料照，柯毓庭攝）

國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）日接受媒體人黃暐瀚專訪，被問及如何看待民進黨新北市參選人蘇巧慧，他坦言蘇巧慧「對國民黨來講極大挑戰」，點出蘇巧慧年輕、選過3屆立委、父親蘇貞昌在新北深耕三項優勢，但對於新北維持藍天仍抱有80分以上的信心指數。

黃志雄表示，國民黨已在新北執政20幾年，就算做了很多建設，也可能還是被民眾用放大鏡檢視挑惕，加上過去民進黨多半是因找不到人選新北、採用徵召方式，候選人多半沒有地緣關係，也因此長期下來造成民進黨在新北攻城掠地的困難。

黃志雄指出，蘇巧慧相較於歷屆民進黨在新北提出的候選人來說，算是強的候選人，因為她年輕、又選過樹三地區三屆立委，父親蘇貞昌更是在新北市深耕非常久，知道人脈、資源在哪，坦承「對國民黨來講極大挑戰」。

但當黃暐瀚詢問黃志雄對於今年國民黨在新北繼續執政的信心指數多少時，黃志雄仍認為國民黨在新北多屆以來執政，所造成的選民結構，以及歷屆市長在新北的地方建設、扎根，仍信心滿滿認為「有80分以上」，強調繼續執政的機率是有的。

