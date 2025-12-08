認被退出F4、遭相信音樂潑髒水 朱孝天：麻煩高抬貴手

F4成員言承旭、吳建豪、周渝民近日啟動全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」，且日前三人與周杰倫、阿信更推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，成員之一的朱孝天卻不在其中，引發外界猜測。現在他也在社群平台發出影片曝光始末，認了遭退出、被相信音樂潑髒水，要對方「高抬貴手」。

朱孝天在影片中指出，與相信音樂完全沒有任何合約，討論都是「意向」，但拒絕要求後就遭單方面切斷聯繫，隨後更爆出各種消息，他才知道自己「被退出」。

朱孝天拍影片回應。圖／翻攝自朱孝天@IG

朱孝天指出，F4是承載了一代人記憶的符號，從來不是由合約契訂而成的團體，不存在「誰必須綑綁誰才能演出」的狀況，對於3位團員的選擇也表示理解，祝福他們演出能夠順利，「我也希望等到哪一天，我們4個人的意向能夠一致的時候，我們就能真正帶給大家一場青春的售後服務。希望大家還是期待吧，因為我也挺期待的。」

還要相信音樂主管「高抬貴手」。圖／翻攝自朱孝天@IG

朱孝天最後也點名相信音樂的主管「艾姐」，表示不懂她現在做的事情，「如果你有不喜歡我，或是覺得我不適任於這次的演出，我覺得妳是可以直接告訴我的，然後我們可以有一個配合，妳沒有必要用這種就是抹黑、潑髒水的一個方式，不大理解妳希望我做什麼，妳的目的既然已經達成，希望妳好好把這次的演出、演唱會做好。那我就回到自己該做的事，麻煩妳高抬貴手一下吧。」

