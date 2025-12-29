認裴洛西訪台代價大！美前官員曝影響嘆1句

▲美國前眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年曾訪問台灣，與時任總統蔡英文會面。資料照。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 中共解放軍東部戰區今（29）日宣布，自今日起在台灣周邊展開代號為「正義使命-2025」對台軍演，這也是2022年美國前議長裴洛西訪台後，中共第六度舉行圍台軍事演習。美國前國安顧問蘇利文坦言，裴洛西訪台帶來的代價，遠大於益處，對台海環境產生負面變化，至今無法恢復到過去的狀況。

曾在美國拜登政府任職國安顧問的蘇利文（Jake Sullivan），11月18日接受Podcast節目「ChinaTalk」專訪，回顧擔任國安顧問4年來的經驗與感想，也分析當時制定的政策及川普政府目前的狀況。

對於台海局勢，蘇利文也談到，外界都認為中國國家主席習近平是事先制定完整策略再照搬執行的人，但其實習近平更像會「隨機應變」的人，就像任何一個幅員遼闊、局勢動盪的國家領導人一樣。

主持人也提問「裴洛西訪問台灣是一個錯誤嗎？」蘇利文先說自己要以公正的方式來回答，他曾與裴洛西討論過訪問台北的事情，當時裴洛西說：「你們這些白宮的民主黨人、共和黨人，你們都太拘謹了，我應該可以做任何我想做的事情，不應該讓任何人告訴我們能不能去某個城市」。

蘇利文坦言，裴洛西的觀點非常直接、明確，但他自己認為「那次訪問為台灣帶來的代價遠大於收益」，對他而言這是相當簡單的計算，因為這不僅導致中國立刻做出反應，對台灣施加巨大壓力，導致台海環境發生實質性的負面變化，至今沒有恢復到過去的狀況；不過，他也認為那次訪問也有正面影響，「具有一定的象徵意義」。

