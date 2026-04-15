認規劃參選高雄黨部主委 黃捷曝原因：確定就會出現在黨部門口

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[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨高雄市黨部主委將迎來改選，預計下週開放登記參選。傳出民進黨立委黃捷有意擔任黨部主委。對此，她今（15）日證實自己正在考慮參選，希望協助2026高雄市長選舉、34席高雄市議員提名人都能全壘打，目前還在徵詢黨內前輩的意見。

民進黨立委黃捷今（15）日證實，自己正在考慮參選民進黨高雄市黨部主委。（資料照）

黃捷今早在立法院受訪時表示，關於參選高雄市黨部主委這件事，她確實有這樣的考慮，現在就是在傾聽、拜訪各方，也希望徵詢黨內前輩的意見，所以各派系的前輩都有去拜訪，包括立委、議員等，很多資深前輩都給她很好的意見。

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黃捷分享，她的想法很簡單，如果真的要參選高雄市黨部主委，當然是希望年底的大選能順利，除協助賴瑞隆委員選市長，民進黨高雄市議員也提了34席，希望能有直接過半結果，市長、議員都是全壘打。

黃捷說，目前確實有這樣的規劃，下禮拜就是高雄市民進黨部主委的登記，有正式確定的話，她就會出現在黨部的門口，歡迎大家多多支持與鼓勵。

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