認證才能賣！好市多上架「1款精品級水果」遭掃貨 會員大讚：適合送禮

生活中心／王文承報導

一名女子逛好市多時發現一款來自日本青森的高級富士蘋果，外觀碩大飽滿，且需通過認證才能販售，名為「飛馬蘋果」。（圖／記者李育道攝影）

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富、份量十足，且不時推出新品與優惠活動，甚至引進各國進口水果，深受消費者喜愛。近日，一一名女子逛好市多時發現一款來自日本青森的高級富士蘋果，外觀碩大飽滿，且需通過認證才能販售，名為「飛馬蘋果」，貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

認證才能賣！好市多1款精品級水果遭掃貨



一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，近期在好市多看到這款日本青森縣的飛馬蘋果，包裝採黑金配色，還印有飛馬圖樣，看起來質感相當精緻。原PO表示，因打算買來送給朋友，因此特別在意口感，好奇詢問「這款甜度高嗎？吃起來夠不夠脆？」

廣告 廣告

據了解，飛馬富士蘋果產自日本青森縣，每顆蘋果皆由人工細心照顧，以確保品質，並須通過認證才能冠上「飛馬」之名。好市多販售的蘋果禮盒每盒約2公斤，內含6顆，售價為1099元。根據日媒介紹，飛馬富士蘋果甜度可達14度以上，且產地每年皆需進行土壤檢測。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人給予高度評價，「日本蘋果真的最好吃」、「很好吃喔」、「好市多蘋果只買飛馬蘋果」、「我買過，真的很香很好吃」、「好吃到像是騎上飛馬」、「買過好幾次，全家都很愛，前年的最好吃」、「好不好吃見仁見智，但馬年送飛馬蘋果絕對應景」。

不過，也有網友指出口感因人而異。部分人認為口感脆甜，「今年的又脆又甜，很好吃」、「我吃過，脆的口感，真的不錯」。但也有人認為口感偏綿密、不夠脆，「以前吃過一次，甜但不脆，很綿」、「日本蘋果口感都偏綿密，個人沒那麼愛，比較喜歡脆的」、「這款不脆，不好吃」、「甜是甜，但家人不太喜歡」。

更多三立新聞網報導

不是地緣政治！專家揭台積電「1致命傷」成AI最大威脅：輝達都要害怕

輝達被淘汰？分析師點名「這3檔」股票買就抱十年：1優勢成為最終贏家

別再錯過2026！分析師點名「必買5檔翻身股」：這檔爆發力更勝輝達？

最愛公司什麼制度？她推「這人性化福利」：比年終更誘人 一票社畜點頭

