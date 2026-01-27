認證最強？《暗黑破壞神4》被冠上「暴雪最暢銷遊戲」，結果竟是場誤會

《暗黑破壞神4》（Diablo 4）發售至今 2 年多的時間，即將在今年 4 月推出大型資料片「憎恨之王」。而最近根動視暴雪北歐地區企業溝通負責人 Lauren Ashling Hill 的個人 LinkedIn 上，曝光了一度將《暗黑破壞神4》描述為「暴雪史上最暢銷的遊戲」。

4 代當年就打破了暴雪史上銷售快速紀錄。（圖源：暗黑破壞神IV）

《暗黑破壞神4》在當年開 5 天確認收入突破 6.66 億美元，並且在 2023 年 8 月時宣布玩家數量突破 1,200 萬份。然而考慮到其他暴雪作品，像是《暗黑破壞神3》早在 2015 年時就達到 3,000 萬銷量，甚至 2022 年還達到 6,500 萬的玩家數量。甚至還有當年現象級別的《鬥陣特攻》作為對手。

因此不難發現該名員工的簡歷敘述是筆誤，其本意應該是指官方早在 2023 年就已公開確認的紀錄，也就是《暗黑破壞神4》是暴雪史上「銷售速度最快」（fastest-selling）的遊戲，前期平均每天以 15 萬的數量在增加，確實是系列作的一大里程碑，但與「史上總銷量最高」有差別。目前該員工的 Linkedln 介紹已經修改，刪除了關於《暗黑破壞神4》為「史上最暢銷」的描述，並改成了「史上銷售速度最快」。