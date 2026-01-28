認證「新鮮好吃」！黃仁勳深圳啖牛肉火鍋 店員見本尊嗨：很隨和

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳訪陸，昨（27）日現身深圳金融商務中心福田CBD，與友人享用牛肉火鍋。而這位科技巨頭最後買單時發現僅需人民幣800多元（新台幣3600元），忍不住大讚，「深圳的牛肉，很新鮮，很好吃！」

黃仁勳與店員合影。（圖／翻攝《深圳特區報》）

根據《深圳特區報》等陸媒，八合里牛肉領展中心城店的店員受訪時透露，當晚6時許有女士先到餐廳訂位，7時許黃仁勳等7位客人抵達用餐。店員稱，「他們都很隨和，跟普通的來賓沒有區別。我仔細一看，發現裡面有黃仁勳先生，他的外套與髮型太明顯了」。

據介紹，黃仁勳一行人點了店內各種牛肉與配菜，用餐氣氛愉快。晚間8時30分，黃仁勳起身結帳時，店員們按捺不住興奮心情，上前請求合影留念。黃仁勳爽快答應，並應邀在餐盤上簽名留念，連聲稱讚深圳牛肉既新鮮又好吃，表示有機會還會再來。

黃仁勳用餐後讚賞餐點新鮮。（圖／翻攝《深圳特區報》）

黃仁勳1月26日曾現身北京，出席「2026 NVIDIA Beijing New Year Party」，與大陸團隊共慶新春。當晚他身著標誌性黑色短袖上衣登台，與員工同台互動、合影留念，現場氣氛熱烈。

早前黃仁勳也被目擊到在上海陸家嘴逛市場，許多網友發布了偶遇影片，還有人收到他親筆簽名的紅包，引發廣泛關注。

市場內「好好栗王」老闆娘徐女士表示，當時並未認出是黃仁勳，「看起來不像是一個富豪，看起來很低調」。黃仁勳在該店購買了栗子和糖葫蘆，品嚐後稱讚很好吃，並掏出紅包簽名後遞給徐女士，內含600元人民幣。

陸媒引述消息人士指出，黃仁勳此次訪陸行程與去年初的訪問基本一致，主要參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會以及供應商答謝會。

